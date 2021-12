Báo Anh công khai xin lỗi Meghan

Mail on Sunday và Mail Online đăng lời xin lỗi công khai với Meghan sau khi thua vụ kiện vi phạm quyền riêng tư năm 2019.

"Nữ công tước xứ Sussex đã thắng vụ kiện vi phạm quyền riêng tư với Associated Newspapers về các bài báo trên Mail on Sunday và Mail Online", báo giấy Mail on Sunday hôm 26/12 viết trong lời xin lỗi công khai Meghan đăng trên trang nhất. Lời xin lỗi cũng được đăng trên trang điện tử Mail Online.

Tờ báo cho biết sau phiên điều trần ngày 19-20/1 và 5/5, tòa đã ra phán quyết cho rằng Associated Newspapers, đơn vị sở hữu nhiều tờ báo ở Anh, trong đó có Mail on Sunday và Mail Online, đã vi phạm quyền riêng tư của nữ công tước xứ Sussex khi xuất bản các bức thư Meghan gửi bố trên hai tờ báo này.

"Vấn đề bồi thường tài chính đã được nhất trí", bài đăng viết thêm.

Công nương Meghan Markle dự sự kiện của hoàng gia Anh tại Buckingham Palace, London năm 2018. Ảnh: AFP.

Thẩm phán Tòa cấp cao London Mark Warby hôm 11/2 yêu cầu Mail on Sunday và Mail Online phải đăng lời xin lỗi Meghan, trong đó phải tuyên bố rõ rằng hai tờ này đã vi phạm quyền riêng tư của cô.

Thẩm phán Warby còn yêu cầu Mail Online ghim bài đăng xin lỗi Meghan trên trang chủ "trong một tuần" và gắn kèm đường link chứa dẫn tới phán quyết đầy đủ của tòa án.

Meghan hồi đầu tháng tuyên bố đây không phải chiến thắng cho riêng cô mà là chiến thắng cho những người từng cảm thấy sợ hãi khi đứng lên đấu tranh cho lẽ phải.

"Điều quan trọng nhất là giờ đây, chúng ta đã đủ dũng cảm để định hình lại ngành công nghiệp báo lá cải, vốn tạo điều kiện cho người ta hành xử tàn nhẫn và kiếm lời từ những lời nói dối cũng như nỗi đau mà họ tạo ra", Meghan nói.

Meghan khởi kiện Associated Newspapers từ tháng 10/2019 vì công khai bức thư cô gửi cho người cha Thomas Markle tháng 8/2018. Cô khẳng định 5 bài báo được xuất bản tháng 2/2019 sử dụng sai thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền của cô và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu.

Tòa án Anh hồi tháng 3 phán quyết Meghan thắng kiện, tuyên bố hai tờ báo phải trả 90% mức án phí khoảng 1,88 triệu USD mà cô đã bỏ ra để theo đuổi vụ kiện kéo dài 18 tháng.

Ngọc Ánh (Theo People)