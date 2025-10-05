Bannister Transport triển khai đội xe lạnh điện tại Anh

AnhBannister Transport đang chuyển đổi mạnh mẽ với mục tiêu xây dựng đội xe lạnh điện hoàn toàn, mở lối cho xu hướng logistics bền vững tại Anh.

Bannister Transport công bố kế hoạch thay thế toàn bộ đội xe lạnh chạy dầu bằng giải pháp điện hóa, trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Anh vận hành đội xe lạnh không phát thải. Lộ trình này dự kiến hoàn tất vào năm 2026, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành vận tải - vốn chiếm tới 30% tổng khí thải nhà kính của Anh.

"Chúng tôi đã đầu tư 4 triệu Bảng vào đội xe mới, bao gồm hai xe tải điện hạng nặng đầu tiên tại Anh từ MAN và dàn rơ-moóc làm lạnh chạy pin kết hợp năng lượng mặt trời của Sunswap", ông Tom Owens, Giám đốc điều hành Bannister, chia sẻ. "Đây là bước ngoặt trong hành trình loại bỏ hoàn toàn diesel khỏi hoạt động vận tải lạnh của chúng tôi".

Xe tải điện của Bannister với rơ-moóc gắn pin năng lượng mặt trời, biểu tượng cho định hướng logistics bền vững và không phát thải tại Anh. Ảnh: Bannister Transport

Một điểm nhấn trong kế hoạch là việc tận dụng năng lượng tái tạo từ các trang trại điện mặt trời địa phương cho đến hệ thống pin mặt trời 200 kW trên mái kho Evesham, kết hợp với tấm pin gắn trên rơ-moóc để tự sạc trong quá trình vận chuyển. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể lượng khí thải, cắt giảm chi phí vận hành và tăng độ tin cậy cho dịch vụ.

Với việc đi đầu trong đội xe lạnh điện hoàn toàn, Bannister kỳ vọng đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành logistics, đồng thời góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 của Vương quốc Anh.

"Cuối năm 2025 và đầu 2026, chúng tôi sẽ tập trung đưa vào vận hành đội xe mới, đồng thời mở rộng sáng kiến năng lượng tái tạo. Trong 5 năm tới, Bannister sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào bền vững và hiệu quả, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong về logistics xanh, với đội xe điện hoàn toàn và dấu chân carbon giảm mạnh", ông Tom kết luận.

Thành lập năm 1965 dưới hình thức doanh nghiệp gia đình, Bannister Transport đã xây dựng uy tín trong lĩnh vực phân phối hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ, trở thành đối tác tin cậy của nhiều nhà sản xuất thực phẩm lớn và các chuỗi siêu thị trên toàn nước Anh. Công ty duy trì triết lý kinh doanh dựa trên ba trụ cột: chất lượng, độ tin cậy và dịch vụ khách hàng.

Hiện Bannister không chỉ dừng lại ở vai trò nhà phân phối mà còn đổi mới công nghệ xanh, biến cam kết bền vững thành lợi thế cạnh tranh. "Chúng tôi muốn chứng minh rằng vận tải bền vững là khả thi, nếu doanh nghiệp dám đầu tư chiến lược vào xe điện và hạ tầng năng lượng tái tạo", ông Tom khẳng định.

Như Ý (Theo TLI)