Bánh trung thu Sanest Mooncake phiên bản mới với 9 loại nhân

Yến sào Khánh Hòa ra mắt bánh trung thu Sanest Mooncake phiên bản 2025 với 9 hương vị mới lạ, gửi gắm thông điệp gắn kết mùa trăng đoàn viên.

Trung thu là dịp quây quần bên mâm cỗ, các thành viên chia nhau từng miếng bánh, nhấp chén trà nóng và ngắm trăng tròn. Dịp này, Yến sào Khánh Hòa thiệu dòng Sanest Mooncake phiên bản mới với 9 loại nhân đặc biệt, chủ yếu là nguyên liệu cao cấp.

Theo đại diện thương hiệu: "Tinh hoa Yến sào - gắn kết yêu thương là thông điệp chúng tôi gửi gắm mùa trung thu năm nay và đề cao ba tiêu chí: nguyên liệu cao cấp, hương vị tinh tế, hình thức sang trọng".

Cụ thể, hộp 9 bánh gồm nhân thập cẩm yến sào truyền thống; gà quay thượng hạng; hải sâm bào ngư; nhân mềm yến sào đậu xanh ngũ hạt; hạt sen hạnh nhân; đậu đỏ; mè đen. Hai loại còn lại là bánh dẻo yến sào nhân hạt sen và ngũ hạt.

Sản phẩm mùa trung thu năm nay. Ảnh: Yến Sào Khánh Hòa

Phần hộp có thiết kế hiện đại, nhấn vào tay nắm bằng da, hiện đại xen lẫn truyền thống. Họa tiết hoa sen, trăng rằm... được cách điệu, tạo hình ảnh vừa gần gũi, vừa sang trọng. Sản phẩm đậm dấu ấn văn hóa, thích hợp làm quà biếu, tặng nâng tầm thương hiệu cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Theo đại diện doanh nghiệp, diện mạo mới, hương vị nâng tầm nhưng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Dòng Sanest Mooncake tiếp tục đồng hành hàng triệu gia đình Việt tạo nên câu chuyện đặc biệt, được kể bằng chiếc bánh thơm ngon đặc trưng, gợi nhớ kỷ niệm, khoảnh khắc bên gia đình mỗi dịp Tết đoàn viên.

Thương hiệu cải tiến bao bì bắt mắt hơn mọi năm. Ảnh: Yến Sào Khánh Hòa

35 năm qua, Yến sào Khánh Hòa tiên phong lan tỏa giá trị truyền thống, bảo tồn nét đẹp văn hóa nước nhà. Từ năm 2009, công ty ra mắt bánh trung thu Sanest Mooncake, kết hợp nghệ thuật làm bánh truyền thống và giá trị dinh dưỡng của yến sào đảo thiên nhiên cùng nguyên liệu bổ dưỡng.

Điểm khác biệt của bánh là thành phần yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa, cung cấp nguyên tố vi lượng và axit amin có lợi cho sức khỏe, tăng cường trí nhớ, nâng cao sức đề kháng, phù hợp mọi lứa tuổi.

Sau khi khai thác, tổ yến được sơ chế, làm sạch, xử lý nhiệt để đảm bảo vệ sinh, sau đó sên cùng hải sâm, bào ngư, hạt sen, óc chó, mắc ca... theo tỷ lệ chuẩn xác, giữ hương vị đặc trưng.

Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện trên dây chuyền khép kín, hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn - từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO, HACCP.

Nhiều người dân mua bánh trung thu làm quà tặng dịp rằm tháng 8. Ảnh: Yến Sào Khánh Hòa

Đại diện thương hiệu nhấn mạnh qua 16 năm phát triển Sanest Mooncake, đơn vị liên tục nghiên cứu, thử nghiệm công thức truyền thống và cách chế biến mới, tung ra thị trường những dòng bánh bổ dưỡng kèm phương châm "đồng hành sức khỏe cộng đồng".

"Không chỉ thưởng thức, tặng nhau hộp bánh Sanest Mooncake còn là cách gửi gắm tình cảm, ký ức, lời chúc tốt lành, sự an yên và niềm hạnh phúc, để đêm trăng rằm tháng 8 mãi là ký ức ngọt ngào trong lòng mỗi người Việt", đại diện Yến sào Khánh Hòa nói thêm.

Đông Vệ