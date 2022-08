Bánh trung thu phủ vàng 24K giá 6 triệu đồng

Hộp bánh trung thu gồm 6 chiếc được phủ vàng, nguyên liệu cao cấp nhập khẩu 100% từ Hong Kong đi kèm bộ dao nĩa mạ vàng 24K.

Loại hộp Royal Golden Mooncake với mức giá 6 triệu đồng của khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake được ra mắt và mở bán từ tháng 6, nằm trong bộ sưu tập Hí Nguyệt Kim An của khách sạn. Ý tưởng sản xuất bánh trung thu phủ vàng xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ bánh sang trọng tăng trở lại sau 2 năm đại dịch ảm đạm. Theo khảo sát của doanh nghiệp, nhiều người dân tại các khu vực đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM đang có nhu cầu biếu tặng bánh cao cấp trong dịp Tết Trung thu sắp tới.

So với các loại bánh trung thu truyền thống, bánh trung thu phủ vàng 24K của Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake được làm từ nhiều nguyên liệu đặc biệt như đậu đỏ, khoai môn, sầu riêng... nhập khẩu 100% từ Hong Kong. Nhìn vào, người tiêu dùng có thể nhận thấy phủ lên phần bột bánh là một chất liệu vàng có thể ăn được.

Thị trường bánh trung thu sôi động trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

Đại diện cơ sở này cho biết: "Năm nay, xu hướng khách hàng mua bánh trung thu thích sự sang trọng. Nguyên liệu bột vàng đắt giá cũng được kết hợp làm bánh trung thu bởi nhiều lợi ích cho sức khỏe".

Vàng 24K dát lên bánh được tán rất nhỏ và mỏng. Về mặt cơ học, vàng không ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng người khi ăn uống và về mặt hóa học, vàng cũng không độc hại. Hơn nữa, theo các chuyên gia, vàng có tính diệt khuẩn tốt nên có thể cho vào món ăn cao cấp.

Khảo sát cho thấy giá nguyên liệu làm bánh như vàng, bột mì, đường, đậu đỏ, khoai môn, sầu riêng... lẫn chi phí vận chuyển đều tăng mạnh, khoảng 10-15% so với các năm trước. Bên cạnh đó, bếp trưởng là nghệ nhân Hong Kong, dây chuyền sản xuất khép kín tại khách sạn cũng góp phần đẩy giá lên cao. Đại diện Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake cũng cho biết, việc niêm yết mức giá cao để bù cho chi phí đầu vào là điều cần thiết, người tiêu dùng có thể dễ hiểu điều này.

Bên cạnh chất lượng, hộp bánh cũng được thiết kế nổi bật, điểm xuyết trên sắc đỏ Burgundy ấm áp chủ đạo là những chi tiết màu nhũ vàng đồng đặc trưng. Bộ sưu tập mang đến cho thực khách 6 vị nhân thượng hạng, điểm nhấn là bánh trung thu phủ vàng 24K.

Lý giải về tên gọi của bộ sưu tập bánh, đại diện Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake cho biết, tựa câu chúc "Hí Nguyệt Kim An" - dưới ánh trăng vàng, cầu chúc bình an, khách sạn muốn mang lại những giây phút sum vầy ý nghĩa trong mùa trăng tròn cho các gia đình.

Bánh trung thu phủ vàng là xu hướng của thị trường năm nay. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong năm 2021 khiến Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake phải tạm gác lại kế hoạch sản xuất bánh trung thu phủ vàng. Song nhận thấy nhu cầu thị trường hiện lớn, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới, khách sạn đã đầu tư dây chuyền hiện đại để kinh doanh bánh trung thu phủ vàng 24K độc đáo trong năm nay.

Tuy mới là năm đầu tiên kinh doanh nhưng các dòng bánh phủ vàng của Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake được sản xuất tới 24.000 – 25.000 bánh mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong 2 tháng đầu tiên mở bán, bánh đã tiêu thụ được 17.000 hộp, dự kiến đạt 40.000 hộp được bán ra trong mùa Trung thu.

Bánh được tập trung hướng tới thị trường chủ yếu là Hà Nội với nhu cầu lớn, đối tượng là những khách hàng cao cấp mua làm quà biếu, tặng. Tuy nhiên, Hí Nguyệt Kim An cũng đã tiếp cận cả những thị trường ở xa như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP HCM...

Bên cạnh loại hộp Royal Golden Mooncake, bộ sưu tập bánh trung thu Hí Nguyệt Kim An khá phong phú với giá từ 760.000 đồng cho hộp bốn bánh, một trứng 125 gram và từ 920.000 đồng cho hộp bốn bánh, hai trứng 175 gram. Các hộp có từ một đến hai bánh trung thu phủ vàng có giá từ 1,18 triệu đồng trở lên.

Bộ bánh trung thu "Hí Nguyệt Kim An". Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

Theo đại diện Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, bộ sưu tập bánh đắt đỏ này nhằm tôn vinh giá trị của vàng đối với sức khỏe. Trong tương lai, mục tiêu của khách sạn là đẩy mạnh thị phần trong nước, hướng đến xuất khẩu để kiều bào cũng có thể thưởng thức hương vị mới lạ từ quê hương.

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake là khách sạn dát vàng từ trong ra ngoài đầu tiên tại Hà Nội, công trình này được xây dựng trong 18 tháng. Khách sạn có 342 phòng, 120 nghìn m2 mặt ngoài được phủ vàng với nhiều vật dụng dát vàng ở các điểm nhấn quan trọng... Theo chủ đầu tư, công trình này có vốn đầu tư hơn 100 triệu USD.

Thanh Thư