Bánh trung thu hoa sen mini hút khách ngày rằm tháng Giêng

Mẫu mã bắt mắt, vị lạ, bánh trung thu hoa sen mini giá 99.000-140.000 đồng một hộp hút khách rằm tháng Giêng, sức mua cũng ghi nhận tăng so với năm ngoái.

Chị Nguyễn Thị Liễu, tại chung cư 26 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hạnh Thông, nói những ngày cận rằm tháng Giêng (còn gọi là Tết Nguyên tiêu), căn bếp của chị gần như đỏ lửa liên tục. Từng khay bánh trung thu tạo hình hoa sen vàng óng liên tục được chị lấy ra khỏi lò, mùi bơ quyện nhân khóm chua ngọt lan khắp gian bếp.

Chị Liễu cho biết năm ngoái chỉ làm bánh truyền thống theo đơn lẻ, số lượng vài chục hộp, chủ yếu khách quen đặt cúng. Năm nay, khi thử dòng bánh trung thu hoa sen mini, lượng đơn tăng rõ rệt. Ngay ngày đầu mở bán đã có hơn 20 đơn, và số lượng tăng liên tục.

Bánh trung thu hoa sen có trọng lượng 50gram tại cơ sở làm bánh ở phường Hạnh Thông, TP HCM. Ảnh: Nguyễn Liễu

"Khách thích hoa sen vì mang ý nghĩa thanh tịnh, hợp cúng rằm. Bánh nhỏ gọn, không quá ngọt, giá cũng dễ mua hơn bánh trung thu mùa chính vụ", chị nói.

Mỗi chiếc bánh nặng khoảng 50 gram, vỏ làm từ bột sư tử, bột mì, bơ, đường bánh nướng, đường bắp và trứng; nhân là khóm được sên kỹ để giữ vị chua ngọt dịu. Theo chị, điểm khó nhất là canh lửa để cánh sen nở đều, không nứt mặt bánh. Mỗi mẻ hoàn thành mất khoảng bốn tiếng.

Bánh được bán 99.000 đồng một hộp 6 chiếc và 139.000 đồng một hộp 9 chiếc. Mức giá này thấp hơn khoảng 20-30% so với bánh trung thu dịp tháng 8 âm lịch, trong khi tạo hình vẫn bắt mắt, phù hợp mâm lễ gia đình nhỏ.

Không riêng chị Liễu, nhiều tiệm bánh tại TP HCM cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Chị Hạnh, chủ một cơ sở làm bánh ở phường Xuân Hòa, cho biết năm ngoái cửa hàng chủ yếu bán bánh bao hoa sen và xôi cúng, tổng lượng đơn khoảng 250 hộp trong ba ngày trước rằm. Năm nay, khi chuyển sang bánh trung thu hoa sen mini, số đơn đặt tăng lên gần 400 hộp, doanh thu cao hơn khoảng 60% so với cùng kỳ.

Theo các chủ cơ sở, năm ngoái người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm hơn, ưu tiên sản phẩm truyền thống giá rẻ. Năm nay, sức mua cải thiện, khách hàng sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm có hình thức đẹp, tiện lợi và mới lạ. Đặc biệt, bánh kích cỡ nhỏ giúp các gia đình ít người không lo dư thừa sau cúng.

Bên cạnh bánh hoa sen mini, các sản phẩm như mẹt lễ chay, xôi ngũ sắc, đài sen vẫn duy trì sức bán ổn định, giá không biến động nhiều so với năm ngoái. Hoa cúng và trái cây cũng giữ mức giá tương đương, giúp tổng chi phí chuẩn bị mâm lễ không tăng đáng kể.

Rằm tháng Giêng - còn gọi là Tết Nguyên tiêu, vốn được xem là "rằm lớn nhất năm". Nếu năm ngoái mâm lễ thiên về đơn giản, tiết kiệm, thì nay nhiều gia đình bắt đầu tìm kiếm thêm những sản phẩm vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa có tính thẩm mỹ. Trong đó, bánh trung thu hoa sen mini đang trở thành lựa chọn mới trên bàn thờ ngày rằm đầu năm.

Thi Hà