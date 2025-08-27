Bánh trung thu hình Capybara, Labubu hút khách

Chưa tới Trung thu nhưng hàng nghìn chiếc bánh hình Capybara, Labubu được phụ huynh săn lùng làm quà cho con, dù giá cao.

Bánh trung thu vốn là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu, mang ý nghĩa đoàn viên và sung túc. Năm nay, ngoài các loại bánh truyền thống, thị trường thêm phần sôi động khi xuất hiện loạt sản phẩm tạo hình nhân vật hoạt hình, thú cưng. Trong đó, Labubu và Capybara trở thành hai dòng bánh được nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ ưa chuộng.

Chị Thanh Huyền, chủ cửa hàng bánh ở Cần Thơ, cho biết 100 hộp bánh Capybara và Labubu được chị rao bán đã hết sạch trong thời gian ngắn, dù còn 1,5 tháng mới đến Tết Trung thu. "Không chỉ có tạo hình bắt mắt, hợp xu hướng, phần nhân và vỏ bánh cũng được làm mới, ăn không ngán như loại truyền thống nên đặc biệt hút khách gia đình có trẻ nhỏ", chị Huyền nói.

Theo chị, hộp bánh Capybara nặng 120 gram được bán 135.000 đồng, trong khi hộp Labubu gồm 9 chiếc, mỗi chiếc 60 gram, có giá 270.000 đồng, tức khoảng 30.000 đồng một cái. Nếu so với bánh trung thu phổ thông loại 150-200 gram, thường chỉ 40.000-70.000 đồng một chiếc, mức giá trên được xem là khá cao. Tuy vậy, theo các cửa hàng, phần lớn sản phẩm đều nhập từ xưởng tại TP HCM và đã gồm chi phí phát sinh, nên khách hàng chấp nhận trả thêm để sở hữu mẫu bánh độc lạ.

Cơn sốt này thực chất ăn theo trào lưu sưu tầm Capybara, Labubu lan rộng trên mạng xã hội năm qua. Giới trẻ vốn quen "săn" phụ kiện, nay coi bánh trung thu như một phiên bản đáng để check-in. Không ít khách hàng mua bánh để thưởng thức, chụp ảnh, trưng bày hay làm quà độc lạ.

Bánh trung thu hình Capybara tại xưởng sản xuất của ông Dũng. Ảnh: Tiến Dũng

Bên cạnh đó, những cửa hàng nhỏ lẻ nhanh chóng đón "sóng", nhiều cơ sở lâu năm cũng xoay chuyển để bắt kịp thị hiếu. Ông Trần Tiến Dũng, chủ một cơ sở bánh trung thu tại đường Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận cũ (TP HCM), cho biết đã làm bánh hơn 10 năm nhưng chủ yếu cung cấp bánh hoa nổi nghệ thuật hoặc khắc logo doanh nghiệp. Năm ngoái, ông bắt tay thử nghiệm bánh hình Capybara theo trào lưu trên mạng xã hội và bất ngờ được khách đặt đón nhận.

"Ban đầu chỉ vài khách hỏi thử, chúng tôi làm mẫu rồi chụp ảnh. Không ngờ khi đăng lên, khách đặt dồn dập, lan truyền từ người này sang người khác", ông kể.

Theo ông Dũng, năm ngoái sản phẩm ra mắt muộn nên chỉ bán được khoảng 3.000 chiếc. "Năm nay tung ra sớm, tôi kỳ vọng cao điểm Trung thu sẽ đạt 5.000-6.000 con", ông chia sẻ. Hiện cơ sở bán hơn 1.000 chiếc, mỗi con giá 100.000 đồng, nặng 120 gram, được nhiều khách hàng mua cho con vừa chơi vừa ăn.

Loại bánh Capybara này được nặn thủ công hoàn toàn, công phu hơn nhiều so với bánh trung thu dùng khuôn. "Mỗi ngày 5-6 thợ chỉ làm được vài trăm chiếc, trong khi bánh ép khuôn có thể sản xuất bằng máy với sản lượng hàng nghìn chiếc và giá rẻ hơn", ông Dũng cho biết.

Điểm khác biệt của Capybara là lớp vỏ "thủy mộc" do cơ sở tự phát triển từ đậu trắng thay vì bột mì. Khi nướng, vỏ giữ nguyên màu đẹp, không bị ngả vàng. Nhân bên trong là các loại nhân ngọt truyền thống - thế mạnh lâu năm của cơ sở. Nguyên liệu đậu trắng phải trải qua nhiều công đoạn như ngâm, hấp, xay nhuyễn, sên khô và rửa sạch để loại bỏ mùi, giữ màu tự nhiên cho vỏ bánh.

Ngoài cơ sở nhỏ, các thương hiệu lớn cũng tăng tốc cho mùa Trung thu. Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc KIDO, cho biết sản phẩm bánh Trung thu của tập đoàn sẽ phân phối tại khoảng 1.000 điểm bán lẻ, kênh thương mại điện tử. Năm nay, công ty còn tập trung phát triển chuỗi cửa hàng bánh Trung thu chính hãng miniBAO để bảo chứng chất lượng và đối phó tình trạng hàng giả, cũng như hỗ trợ người tiêu dùng về hóa đơn, thuế sau ngày 1/7.

Orion Việt Nam cũng thay đổi chiến lược, thay vì thêm phân khúc giá rẻ, năm nay công ty hướng tới phân khúc tầm trung 300.000-500.000 đồng một hộp. Các loại nhân mới, hợp xu hướng như đậu xanh cốm, matcha đậu đỏ... cũng được doanh nghiệp thử nghiệm sản xuất.

Bên cạnh sự sôi động, thị trường bánh trung thu năm nay vẫn tiềm ẩn rủi ro từ các loại bánh nhà làm (homemade) không công bố thông tin an toàn thực phẩm hay nguồn gốc nguyên liệu. Cơ quan quản lý thị trường khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua tại các cơ sở uy tín, tránh hàng trôi nổi để đảm bảo chất lượng và sức khỏe.

Thi Hà