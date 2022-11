Bánh quy Jules Destrooper - quà Tết nhập khẩu từ Bỉ

Dòng bánh quy Bỉ có lịch sử lâu đời, từ năm 1886, mang ý nghĩa may mắn sẽ là món quà Tết ngọt ngào dành cho người thân, bạn bè.

Julius Renatus Maria Destrooper - một thương nhân nổi tiếng người Bỉ đã nhập khẩu gia vị từ các nước Á Đông và châu Phi về thị trường Bỉ. Với tâm huyết dành tặng cho đối tác của mình một món quà độc đáo, ý nghĩa, ông đã tự nghiên cứu và thử nghiệm công thức để tạo ra chiếc bánh quy Almond Thins, kết hợp những nguyên liệu tươi ngon với hạt hạnh nhân nhập khẩu. Những chiếc bánh được đối tác đón nhận và yêu thích khiến Jules Destrooper quyết định thành lập xưởng làm bánh tại thị trấn Lo ở West Flanders, Bỉ.

Jules Destrooper làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản. Ảnh: Jules Destrooper

Tất cả bắt đầu từ một xưởng bánh nhỏ năm 1885 nhưng đến nay, Jules Destrooper đã trở thành một thương hiệu lớn với nhiều loại bánh mang công thức riêng, được đón nhận tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Năm 1992, Jules Destrooper được Hoàng gia Bỉ chứng nhận "Purveyor to the Belgian Royal Household - Nhà cung cấp cho Hoàng gia Bỉ". Dấu chứng nhận được in trên bao bì của từng sản phẩm để minh chứng cho uy tín và chất lượng của bánh quy Jules Destrooper.

Từ khi được thành lập năm 1885 đến nay, Jules Destrooper luôn giữ vững những công thức bí mật của nhà sáng lập và gìn giữ triết lý sản xuất bánh quy với nguyên liệu 100% hoàn toàn tự nhiên và tươi ngon như: bơ tươi từ nông trại mỗi sáng, trứng gà từ nông trang không sử dụng GMO, hạnh nhân Valencia tuyển chọn thơm lừng, hay vanilla từ Madagascar...

Bộ sưu tập hộp thiếc Tết Quý Mão 2023. Ảnh: World Finest Foods

Từng chiếc bánh qua dây chuyền sản xuất chuẩn xác luôn đảm bảo các yếu tố: nguyên liệu sạch thực chất, hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, không thêm chất tạo màu hay chất phụ gia nhân tạo. Điều quan trọng là Jules Destrooper đã giữ nguyên hương vị tự nhiên trong từng chiếc bánh, giòn rụm, thơm ngon, ngọt dịu và khác biệt.

Chiếc bánh nổi tiếng nhất của Jules Destrooper Butter Crisps được sáng tạo năm 1890, được người dân Bỉ yêu thích và đặt tên là "Lukke" - có nghĩa là may mắn. Đây là món quà không chỉ thơm ngon còn đầy ý nghĩa mà mỗi dịp lễ Tết cuối năm người Bỉ dành tặng cho gia đình, bạn bè và đối tác. Butter Crips - bánh quy giòn được làm từ trứng gà tươi, bơ tươi và đường tinh, từ lâu cũng là dòng bánh được đón nhận và yêu thích tại Việt Nam, với đa dạng thiết kế mẫu mã hộp thiếc sang trọng.

Thiết kế hộp bánh thiếc Jules Destrooper là quà tặng sang trọng Tết Quý Mão 2023. Ảnh: World Finest Foods

Năm nay, Jules Destrooper giới thiệu những mẫu hộp đặc sắc cho mùa lễ hội Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Quý Mão 2023, với những dòng sản phẩm được yêu thích như: Butter Crips, Butter Waffles, Almond Thins. Jules Destrooper sẽ là món quà Tết thời thượng và ý nghĩa dành tặng cho các doanh nghiệp, gia đình và bạn bè, thể hiện sự trân trọng người được tặng và cũng đẳng cấp của người tặng.

World Finest Foods là đối tác nhập khẩu độc quyền và chính hãng Jules Destrooper tại Việt Nam.

Website: worldfinestfoods.vn.

Facebook: facebook.com/worldfinestfoods.

(Nguồn: World Finest Foods)