Bánh pía Phúc An Bakery 'tách béo - giảm ngọt'

Công Ty TNHH Chế biến thực phẩm và Thương mại Phúc An Phát (Phúc An Bakery) có nhiều dòng sản phẩm đa dạng như: bánh mỳ tươi, bánh Trung thu, bánh hạnh nhân, kẹo đậu phộng... Với tiêu chí giữ trọn hương vị truyền thống và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, những sản phẩm mang thương hiệu Phúc An Bakery phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau để khách hàng luôn an tâm ăn ngon, nhiều lựa chọn.

