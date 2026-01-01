Bánh ôtô đầu kéo văng trúng người phụ nữ

Vĩnh LongXe đầu kéo chở xi măng chạy trên quốc lộ 53 bất ngờ văng bánh, lăn qua đường đâm vào cửa hàng ven đường, khiến một phụ nữ 44 tuổi nguy kịch.

Tài xế Nguyễn Văn Rỡ, 34 tuổi, điều khiển ôtô đầu kéo biển số tỉnh Đồng Tháp chở xi măng tươi chạy trên quốc lộ 53, hướng từ trung tâm tỉnh Vĩnh Long về phường Trà Vinh trưa hôm qua. Khi đến đoạn qua xã Long Hồ, bánh xe trục trước bên trái của rơ moóc bất ngờ văng ra, lăn sang làn bên trái và va chạm vào hai xe máy đang dựng bên đường, gây hư hỏng.

Xe đầu kéo văng bánh trúng người phụ nữ nguy kịch Khoảnh khắc bánh ôtô đầu kéo lao vào cửa hàng ven đường. Video: Người dân cung cấp

Bánh ôtô sau đó tiếp tục lao vào cửa hàng bán thịt heo, hoa ven đường, trúng người phụ nữ 44 tuổi đang đứng bên trong. Nạn nhân bị đa chấn thương, bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bánh xe đầu kéo bị văng ra gây tai nạn trưa 31/12/2025. Ảnh: Hưng Lợi

Ngày 1/1, đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, dập phổi, gãy nhiều xương và đã được phẫu thuật cấp cứu, truyền hai đơn vị máu. Hiện nạn nhân qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng còn nặng, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

An Bình