Bánh nướng phong cách Trung Quốc KK Lava Custard Mooncake

Những chiếc bánh với nhân trứng muối tan chảy của KK Lava Custard Mooncake mang đến cho khách hàng trải nghiệm mới trong mùa trung thu năm nay.

Bánh KK Lava Custard Mooncake được công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Chi Anh nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Những chiếc bánh có nguồn gốc từ Trung Quốc được hình thành và phát triển theo một phong vị rất riêng. dựa trên nền tảng của nghệ thuật làm bánh truyền thống.

Đại diện nhà phân phối cho biết, khác biệt của KK Lava Custard Mooncake khi đến thị trường Việt Nam nằm ở việc không theo đuổi xu hướng thị trường bánh trung thu. Bánh được làm theo đúng với phong cách bánh nướng Trung Quốc với từng lớp vỏ bánh mỏng nhẹ và nhân bánh tan chảy với một vị duy nhất là trứng chảy, thơm ngon, có vị ngọt thanh tao, dịu nhẹ.

Hộp bánh được trang trí phong cách Trung Quốc đặc trưng. Ảnh: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Chi Anh

Những chiếc bánh KK Lava Custard Mooncake có mẫu mã bắt mắt, hương vị mới lạ so với các bánh trung thu truyền thống của Việt Nam. Công ty sản xuất cũng rất chú trọng đến quy trình cho ra mắt sảm phẩm. Từng chiếc bánh được sản xuất theo dây chuyền khép kín, với sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tất cả thành phần từ những kem sốt nhân bên trong đa dạng cho đến lớp vỏ bánh mỏng nhẹ đều được lựa chọn để đảm bảo rằng mỗi chiếc bánh KK Lava là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị tuyệt vời và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Tất cả sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính ngạch tại Việt Nam, có đầy đủ giấy tờ với mỗi chiếc bánh đến tay khách hàng.

Bên trong chiếc bánh trứng chảy KK Lava Custard Mooncake. Ảnh: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Chi Anh

Mỗi hộp bánh được thiết kế riêng cùng 8 chiếc bánh nhỏ xinh được xếp 2 tầng nhỏ gọn mà không kém phần sang trọng, thanh lịch, mang thông điệp ý nghĩa. Bởi vì trong văn hóa phương Đông nói chung và văn hóa Trung Hoa nói riêng, số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Theo tiếng Hoa, số 8 đọc là bát, nếu đọc chệch đi sẽ thành "phát" với ý nghĩa phát đạt, giàu sang. Hay người Nhật cho rằng, số 8 là con số may mắn vì có phần dưới phình ra thể hiện sự sung túc.

Bánh KK Lava Custard Mooncake có một hương vị duy nhất. Ảnh: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Chi Anh

Trong mùa trung thu năm nay, những chiếc bánh KK Lava Custard Mooncake là lựa chọn mới mẻ cho khách hàng để gởi thông điệp đoàn viên với những người thân yêu. Từng chiếc bánh là sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo mang đậm văn hóa Trung Hoa, mang đến những hương vị khác biệt.

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Chi Anh)