Bánh kẹo Hải Hà 'đón Tết' với bộ nhận diện mới

Bánh kẹo Hải Hà ra mắt diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên hương vị quen thuộc với người Việt bao năm qua, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Trong ký ức của nhiều người Việt, bánh kẹo là thức quà quen thuộc của ngày Tết, đồng thời là dấu ấn của sự đầy đủ, sum vầy. Nhiều thương hiệu bánh kẹo đã gắn liền với ký ức người tiêu dùng, như Hải Hà - thương hiệu hơn 65 tuổi thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Hải Hà. Đón Xuân Bính Ngọ năm nay, thương hiệu mong muốn mang đến người tiêu dùng một cảm xúc đặc biệt, thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa "vị xưa" và "diện mạo mới" như một câu chuyện về sự chuyển giao thế hệ.

Từ ký ức ông bà đến sự lựa chọn của con cháu

Với thế hệ ông bà, cha mẹ, sắm bánh kẹo ngày Tết là một trong những công việc quan trọng. Họ chọn những thương hiệu quen thuộc, đã được kiểm chứng qua thời gian, để mang lại cảm giác an tâm cho gia đình và con cháu. Trong ký ức đó, Hải Hà xuất hiện như một phần quen thuộc của nhiều gia đình, gắn liền với những buổi đi chợ cuối năm.

Suốt hơn 6 thập kỷ, các sản phẩm bánh kẹo Hải Hà đã hiện diện trên bàn thờ cũng như bàn tiếp khách của nhiều gia đình. Logo, bao bì quen thuộc từng là dấu hiệu nhận biết cho một thương hiệu "ăn chắc mặc bền" trong tâm trí của thế hệ trước.

Bánh kẹo Hải Hà - hương vị Tết gắn bó nhiều thế hệ gia đình Việt. Ảnh: Hải Hà

Cùng với sự thay đổi của xã hội, vai trò người mua sắm trong gia đình cũng dần dịch chuyển. Ngày nay, thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Y và Gen Z, đã trở thành người lựa chọn quà Tết cho ông bà, cha mẹ. Ở vị trí ấy, họ mang theo những tiêu chí mới: món quà không chỉ cần chất lượng, mà còn phải có hình thức đẹp, tinh tế và phù hợp với thẩm mỹ hiện đại.

Theo thương hiệu, sự thay đổi bao bì nhưng vẫn giữ hương vị xưa của Hải Hà giúp người lớn tuổi thấy ấm lòng vì hương vị quen thuộc vẫn còn đó, người trẻ tuổi thấy tự tin vì món quà mình chọn trông hiện đại và đẳng cấp. Với sự đồng điệu này, Hải Hà góp phần gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Diện mạo mới của Hải Hà

Logo thương hiệu được thiết kế lại theo phong cách tối giản, hiện đại và sang trọng hơn, nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng đã làm nên bản sắc suốt hơn 65 năm. Đại diện thương hiệu cho biết, đây không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn thể hiện quyết tâm trẻ hóa để tiếp cận nhóm người tiêu dùng trẻ với gu thẩm mỹ và tiêu chí lựa chọn ngày càng rõ nét.

Với thế hệ trẻ, quà Tết không chỉ dừng ở chất lượng sản phẩm. Họ quan tâm nhiều hơn đến thiết kế bao bì, sự tinh tế trong cách trình bày và khả năng truyền tải tâm ý qua món quà. Một hộp bánh kẹo không chỉ là thực phẩm, mà còn là thông điệp yêu thương, sự trân trọng dành cho người nhận, từ người thân trong gia đình đến bạn bè, đối tác hay cấp trên.

"Vị xưa, diện mạo mới" của trên các sản phẩm của Hải Hà. Ảnh: Hải Hà

Theo đại diện Hải Hà, logo mới không phải là sự "làm lại từ đầu" mà là cách thương hiệu tìm một ngôn ngữ hình ảnh phù hợp hơn để kể tiếp câu chuyện đã bắt đầu từ hơn sáu thập kỷ trước. Diện mạo bên ngoài được làm mới để bắt nhịp thời đại, trong khi "phần hồn" - hương vị bánh kẹo truyền thống vẫn được gìn giữ.

Thông điệp "Mới mẻ Tết này - đong đầy vị xưa" vì thế trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hành trình chuyển mình. Những dòng sản phẩm quen thuộc như kẹo cứng, bánh quy, kẹo mềm... tiếp tục giữ nguyên công thức đã gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt. Với người lớn tuổi, đó là cảm giác thân quen khi mở hộp bánh ngày Tết. Với người trẻ, đó là sự an tâm khi lựa chọn một thương hiệu có chiều sâu lịch sử, nhưng được thể hiện bằng diện mạo hiện đại, chỉn chu hơn.

Gian hàng Hải Hà tại chợ Tam Bình, TP HCM. Ảnh: Hải Hà

Dịp cuối năm, Hải Hà mở loạt gian hàng tại các chợ và khu công nghiệp, từ TP HCM đến Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng tạo điều kiện giúp người trẻ dễ dàng mang về những giỏ quà Hải Hà để bày tỏ lòng biết ơn với ông bà cha mẹ. Đặc biệt tại chợ Thạnh Xuân, khu công nghiệp Tân Thới Hiệp (trong thời gian 4-10/2), chợ Hóc Môn (5-10/2), các gian hàng này triển khai nhiều hoạt động thú vị cho người tiêu dùng. "Từ những viên kẹo của ký ức Tết xưa, đến những hộp quà được 'khoác áo mới' hôm nay, Hải Hà tiếp tục đóng vai trò kết nối giữa các thế hệ, giữa 'vị xưa' và 'Tết nay', đại diện thương hiệu chia sẻ.

Diệp Chi