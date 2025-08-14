Bánh Hura Deli ít ngọt phù hợp nhiều khẩu vị

Bánh bông lan của thương hiệu Hura được cải tiến công thức, giảm 40% đường, thêm chất xơ và đạm, đáp ứng thói quen ăn uống lành mạnh của người tiêu dùng hiện đại.

Đại diện thương hiệu Hura cho biết bánh bông lan vốn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị dễ ăn, tiện lợi và phù hợp với đa dạng độ tuổi. Tuy nhiên, không ít người vẫn dè dặt khi chọn loại bánh này cho bữa ăn nhẹ vì lo ngại hàm lượng đường cao, chưa phù hợp với xu hướng sống lành mạnh đang ngày càng phổ biến.

Bánh Hura được nhiều người yêu thích. Ảnh: Hura

Nắm bắt nhu cầu kết hợp chế độ ăn uống kiểm soát và thói quen vận động của người Việt hiện đại, đầu năm nay, Hura giới thiệu phiên bản cải tiến của dòng bánh bông lan Hura Deli với công thức hoàn toàn mới. Thành phần sản phẩm chứa 25,2% trứng tươi, giảm 40% lượng đường, bổ sung 1,4% chất xơ, tăng 8% hàm lượng đạm và giảm 8% chất béo. Thành phẩm là chiếc bánh mềm mịn, độ ẩm vừa phải, gồm ba lớp bánh xen kẽ hai lớp kem khác vị, tạo trải nghiệm vị giác hài hòa.

"Đây không chỉ là sự cải tiến công thức, mà còn thể hiện định hướng mang đến sản phẩm vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe, phù hợp với nhịp sống hiện đại và xu hướng tiêu dùng thông minh", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe đến người tiêu dùng, Hura còn triển khai nhiều hoạt động trên các trang mạng xã hội với thông điệp "Hura Deli - Đồng hành cùng xu hướng sống khỏe". Chiến dịch nhanh chóng ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các nền tảng mạng xã hội khi sản phẩm không chỉ được biết đến như một lựa chọn món ăn nhẹ mà còn đóng vai trò trực tiếp trong thói quen sống của cộng đồng yêu vận động và ăn uống có chọn lọc.

Sản phẩm này còn được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: Hura

Hình ảnh "Hura Deli giảm 40% đường" gắn liền với các bữa sáng, balo tập thể thao, hay các hoạt động thể dục ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, picnic... của nhiều người. Người dùng cũng chủ động chia sẻ trải nghiệm "giảm đường nhưng vẫn ngon" trên các nền tảng như Facebook.

Theo đại diện Hura, trên hành trình cải tiến sản phẩm, thương hiệu luôn xem mỗi phản hồi từ người tiêu dùng là một dữ liệu giá trị. Do đó, loại bánh này không chỉ là kết quả của nghiên cứu dinh dưỡng mà còn phản ánh rõ nét mong muốn sống khỏe của người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hura là một thương hiệu chủ lực thuộc Công ty Cổ phần Bibica, nổi bật với các sản phẩm bánh bông lan mềm xốp. Hura Deli là phiên bản cao cấp hơn trong dòng Hura, với bánh bông lan xốp mịn, kẹp lớp kem hoặc nhân trái cây, chocolate... béo ngọt, được đóng gói tiện lợi. Sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng yêu thích sự mềm mại, ngọt dịu, phù hợp cho bữa sáng, bữa xế hoặc các dịp sum họp.

Hải My