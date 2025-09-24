Bành Gia Huy dự World Cup cờ vua

Ấn ĐộKỳ thủ 16 tuổi Bành Gia Huy sẽ cùng Lê Quang Liêm dự World Cup cờ vua 2025 tại Goa.

Việt Nam đã có một suất dự World Cup 2025, nhờ đứng trong Top 80 (vị trí 25) tại Olympiad cờ vua 2024. Ban đầu, Liên đoàn cờ Việt Nam dành suất này cho kỳ thủ số một Lê Quang Liêm.

Liên đoàn cờ thế giới (FIDE) còn dành 13 suất cho những kỳ thủ có Elo cao. Do những kỳ thủ hàng đầu như Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana hay Alireza Firouzja không dự World Cup, suất của họ được chuyển cho những người có Elo cao tiếp theo, trong đó có Quang Liêm.

Bành Gia Huy tại Olympiad cờ vua 2024 ở Budapest, Hungary. Ảnh: FIDE

Vì thế, Liên đoàn cờ Việt Nam dành suất cho nhà vô địch quốc gia 2024 Bành Gia Huy, mà không phải những thành viên khác trong đội tuyển như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Trần Tuấn Minh.

Gia Huy 16 tuổi, người Hà Nội, đang có Elo 2.440, đứng thứ bảy Việt Nam. Trong 206 kỳ thủ dự World Cup sắp tới, Gia Huy có Elo cao thứ 165. Đây sẽ là cơ hội để kỳ thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, và gặp những đối thủ hàng đầu thế giới.

Quang Liêm 34 tuổi, người TP HCM, có Elo 2.729 và là kỳ thủ số một Việt Nam. Elo của anh đứng thứ 15 tại giải, nên được coi là hạt giống, miễn đấu vòng một.

World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates. Giải năm nay diễn ra từ 31/10 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, có quỹ thưởng 2 triệu USD. Nhà vô địch nhận 120.000 USD. Những kỳ thủ bị loại ngay vòng một cũng sẽ được 3.500 USD. Carlsen là đương kim vô địch, nhưng không góp mặt tại giải năm nay.

Mỗi cặp đấu sẽ diễn ra trong tối đa ba ngày. Hai ngày đầu đánh hai ván cờ tiêu chuẩn, đổi màu quân. Nếu hòa, họ sẽ đấu tie-break cờ nhanh và chớp ở ngày thứ ba.

Xuân Bình