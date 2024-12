Bánh gạo lợi khuẩn thắng cuộc thi đổi mới, phát triển thực phẩm

Ý tưởng bánh gạo chứa synbiotic hỗ trợ hệ tiêu hóa của đội Hoa Gạo RS thắng cuộc thi FID 2024 vì đáp ứng các tiêu chí sáng tạo, hữu ích, khác biệt.

Sáng 21/12, lễ khai mạc chung kết cuộc thi Đổi mới và phát triển thực phẩm - Food Innovation and Development 2024 (FID) diễn ra tại

Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT). Sự kiện quy tụ hơn 400 khách mời, gồm đại diện các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ, ban giám khảo, cố vấn (mentor) và các đội thi xuất sắc trên toàn quốc.

Đại diện các đội thi nhận giải tại Chung kết FID 2024, sáng 21/12. Ảnh: HUIT

Giải đặc biệt "The Future Entrepreneur" (Nhà khởi nghiệp tương lai) được trao cho đội Hoa Gạo RS với đề tài "Bánh gạo Synbiotic", đến từ Trường Đại học Công Thương TP HCM. Ý tưởng được đánh giá mang lại giá trị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phù hợp thị hiếu hiện nay, cho thấy được ý tưởng sáng tạo kết hợp sự đổi mới trong nghiên cứu thực phẩm. Đồng thời, việc nghiên cứu đưa lợi khuẩn synbiotic vào thức quà vặt như bánh gạo cũng giúp quảng bá sản phẩm ra quốc tế dễ dàng hơn.

PGS. TS. Lê Thị Hồng Ánh - Trưởng BTC cuộc thi nhận xét các đội thi đã mang đến FID 2024 những sản phẩm sáng tạo từ nguồn nguyên liệu thực phẩm phong phú, đặc trưng địa phương. Đây cũng là mục đích và kỳ vọng của ban giám khảo và đơn vị tổ chức khi mang đến cuộc thi này.

Đại diện các nhà tài trợ, ông Nguyễn Tấn Tài - Phó giám đốc ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Lý Thường Kiệt cho biết, cuộc thi FID 2024 mang tính thực tiễn và đổi mới cao, giúp sinh viên tự do sáng tạo, phát huy năng lực bản thân. Điều đặc biệt là cuộc thi đã ứng dụng nền tảng thực tế ảo, giúp việc kết nối các đội thi với doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn.

Đội Hoa Gạo từ Trường Đại học Công Thương TP HCM nhận giải thưởng Sự lựa chọn của doanh nghiệp. Ảnh: HUIT

Theo ông Tài, với phương châm hướng đến "công nghệ xanh, cuộc sống xanh", Nam Á Bank luôn ưu tiên thực hiện nhiều chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm, thủy sản và một số ngành hàng thực phẩm khác theo mô hình khép kín. Đó cũng là lý do ngân hàng quyết định chung tay tổ chức cuộc thi FID 2024.

Trước đó, vào ngày diễn ra vòng chung kết, các đội được chia theo bảng và tranh tài qua hai phần thi. Chung kết một gồm các bảng thi Health Focus (các sản phẩm tốt cho sức khỏe), Food Security and Social Impact (Các sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, giúp giải quyết vấn đề an ninh lương thực), Problem Solving Innovation (Các sản phẩm giúp giải quyết thách thức từ doanh nghiệp). Thí sinh trình bày sản phẩm sáng tạo của mình tại các khu vực trưng bày. Không gian thi kết hợp trực tiếp và thực tế ảo, mang đến trải nghiệm mới lạ, hiện đại cho khách tham quan và hội đồng giám khảo.

Chung kết hai gồm phần Future Entrepreneurs Showcase (Sự ra mắt của các nhà khởi nghiệp tương lai), diễn ra lúc 13h30-15h45 tại Hội trường lớn (HUIT). Top 6 đội thi xuất sắc tại FID 2024 sẽ trực tiếp giới thiệu về kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm cùng chiến lược thương mại hóa sản phẩm do chính họ sáng tạo.

Qua phần trình bày ý tưởng, các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm và đầu tư nhận định FID 2024 giúp thí sinh thể hiện khả năng kết nối giữa kiến thức lý thuyết và thực tế cuộc sống. Các đội thi mang đến nhiều ý tưởng độc đáo, giải pháp sáng tạo trong phát triển sản phẩm.

Các giải pháp đổi mới sáng tạo không chỉ tập trung vào công nghệ sản xuất, mà còn chú trọng tính bền vững và bảo vệ môi trường. Một số dự án cho thấy khả năng ứng dụng thực tiễn cao, góp phần giải quyết thách thức toàn cầu như an ninh lương thực và giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Ngoài Hoa Gạo RS, đội Neca với đề tài "Phát triển đồ uống không cồn và bánh lên men từ gạo nếp cẩm Việt Nam" từ trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội cùng trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội đồng đạt giải nhì. Giải Ba là đội Nano Spihitech với đề tài "Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm tảo xoắn Spirulina từ quy trình nuôi tảo xoắn". Giải Khuyến khích gồm ba đội Astaboost, Winie và Cỏ bốn lá.

Bảng thi 2 gồm các sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, giúp giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Giải Nhất thuộc về đội Fika với đề tài "Ứng dụng dung môi eutectic sâu vào sản xuất chitosan từ vỏ lột xác tôm" đến từ Trường Đại học Công Thương TP HCM. Đội CashewDairy về nhì với đề tài "Pho mát tươi hybrid thực vật - Lựa chọn xanh sống an lành chung tay phát triển bền vững". Trong khi đội Amomum EOS với đề tài "Nghiên cứu chế phẩm bảo quản thịt lợn tươi từ tinh dầu thảo quả" đạt giải ba. Ba đội giành giải khuyến khích gồm ChocoRang, Eco Snack và PUNT.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải Gian hàng thực tế ảo được bình chọn nhiều nhất cho đội Hoa Gạo RS; Gian hàng trưng bày ấn tượng nhất cho đội ChocoRang; Thuyết trình sáng tạo cho Eco-Fiber; Ý tưởng độc đáo cho Hobime.

Cuộc thi Food Innovation and Development (FID) 2024 do Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT) phối hợp Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), Next Challenge Foundation (Hàn Quốc) và BambuUP tổ chức. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên, học sinh Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, các ngành liên quan trong chuỗi giá trị ngành thực phẩm.

Bắt đầu nhận bài dự thi từ tháng 6, cuộc thi thu hút 486 sinh viên tham gia với 122 đề tài, dự án, đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, THPT trên cả nước.

Với tầm nhìn đưa cuộc thi thành dự án quốc tế, ban tổ chức FID 2024 kỳ cọng có thể thúc đẩy Việt Nam thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của ngành công nghệ thực phẩm ở khu vực châu Á.

"Bên cạnh sự tham gia của các thí sinh, chúng tôi cũng tri ân sự đóng góp của các trường đại học, cao đẳng, THPT, tổ chức, nhà tài trợ, cơ quan truyền thông, chuyên gia, ban giám khảo và các thành viên ban tổ chức tại 27 trường vì đã đồng hành, hợp tác, ủng hộ cuộc thi suốt thời gian qua. Đây là cơ hội để tất cả cùng chung tay thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội", đại diện BTC nhấn mạnh.

Á Hiên