Bánh gạo Kojiky xuất hiện trong mâm lễ đầu năm

Từ biểu tượng no đủ của hạt gạo, bánh gạo Kojiky - làm từ gạo giống Nhật Japonica, được nhiều người đưa lên mâm lễ dâng hương của người Việt.

Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, đi lễ tháng Giêng đã trở thành truyền thống, là dịp để người Việt tri ân, hiếu kính tổ tiên, các bậc tiền bối và cầu mong bình an, may mắn cho cả năm mới. Trên mâm lễ dâng hương, thực phẩm làm từ gạo mang ý nghĩa sung túc, viên mãn. Cùng với xu hướng ưu tiên thực phẩm thanh nhẹ, lành mạnh và tiện lợi những năm gần đây, bánh gạo dần trở thành lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc khi dâng lễ.

Bánh gạo Kojiky được bày biện trong một mâm lễ ngày Tết. Ảnh: Keki Vietnam

Các dòng bánh làm từ gạo giống Nhật Japonica được ưa chuộng nhờ độ giòn tự nhiên và giá trị dinh dưỡng. Hạt gạo Japonica tròn ngắn, chứa hàm lượng tinh bột ổn định cùng nguồn protein, vitamin, khoáng chất. Gạo có độ dẻo mềm, độ ẩm vừa phải, phù hợp để tạo độ giòn xốp khi nướng hoặc ép phồng. Bên cạnh đó, hương vị thanh nhẹ, giữ được độ ngon tự nhiên khi chế biến. Với bánh gạo Kojiky, 100% nguyên liệu gạo là giống Nhật Japonica, không pha trộn các loại gạo khác.

Phía đại diện Keki Việt Nam chia sẻ thêm, gạo Japonica ít tạp chất nên dễ dàng kiểm soát chất lượng đầu vào. Bánh gạo Kojiky có đa dạng hương vị bò nướng, lẩu tomyum, pate, phở Hà Nội, phô mai ngô, tảo biển, tôm hùm bơ tỏi. Mỗi hương vị, nhà sản xuất đều sử dụng những thành phần tự nhiên như hương vị bò nướng có thành phần nguyên liệu thịt bò, vị lẩu tôm có thành phần bột tôm, vị rong biển có nguyên liệu rong biển...

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, xử lý bằng công nghệ ép - nướng hiện đại, hạn chế tối đa dầu mỡ. Nhờ đó bánh có độ giòn rụm tự nhiên. Bánh được đóng gói theo từng túi nhỏ, hạn chế tiếp xúc với không khí và vi khuẩn.

Bánh gạo Nhật Kojiky được nhiều người chọn để dâng lễ tại các đền, chùa. Ảnh: Keki Vietnam

Với không gian thờ cúng vừa phải, gia đình có thể sử dụng 3-5 gói nhỏ kết hợp cùng mâm ngũ quả để tạo sự cân đối, hài hòa. Đối với những dịp lễ lớn hơn hoặc khi dâng lễ tại đình, chùa, việc sắp xếp nhiều gói bánh thành hình tháp cũng là cách bày trí thường thấy, thể hiện sự chu đáo và thành tâm.

Nhiều người chia sẻ, việc lựa chọn bánh gạo làm lễ vật không chỉ xuất phát từ yếu tố nguyên liệu, mà còn bởi sự giản dị, dễ bày trí và phù hợp sử dụng sau khi hạ lễ. Đây cũng là lý do sản phẩm ngày càng xuất hiện nhiều trên mâm cúng của các gia đình hiện đại.

Bánh gạo Nhật Kojiky hiện đã có mặt trên các cửa hàng tạp hóa, đại lý và siêu thị mini trên toàn quốc.

Diệp Chi