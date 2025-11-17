Bánh ép Gia Di - từ món vặt đến đặc sản Huế suốt 40 năm

Buổi chiều tháng 11, quán bánh ép Gia Di trên đường Phùng Chí Kiên (TP Huế) kín các dãy bàn, người ăn tại chỗ, người gọi mang về. Bốn nhân viên liên tục ép bánh, khép mở không ngơi tay trên hàng chục khuôn gang, mỗi khuôn nặng hơn 10 kg.
Giữa không gian đó, chị Lê Thị Di (chủ quán) vừa đảo bột, ép bánh, vừa trò chuyện với khách quen. Chị kể, món bánh ép đã theo chị suốt gần 40 năm, từ thời mẹ còn gánh hàng rong dọc biển Thuận An. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Huế, nhận thấy người thành phố mỗi lần muốn ăn bánh ép phải chạy hơn 13 km về vùng Thuận An, chị quyết định mở quán đầu tiên mang tên Gia Di vào năm 2013.
Từ vài bộ bàn ghế dựng tạm, quán nay đã thành điểm hẹn quen thuộc của người Huế và du khách, nhiều lần được nhắc đến trong danh sách "món ăn nên thử khi đến Huế" trên các trang ẩm thực và cũng nằm trong bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" của GrabFood.
Bánh ép là món ăn vặt dân dã, có nguồn gốc từ vùng Thuận An (vùng ven cách Huế hơn 10 km). Bánh làm từ bột lọc, ép nóng trên khuôn gang cùng trứng, pate, thịt hoặc tôm. Khi chín, bánh dẻo, giòn nhẹ ngoài vành, ăn kèm rau răm, đu đủ chua ngọt, chấm với nước mắm cay.
Ở quán, phần nước mắm tạo "linh hồn" cho món ăn. Chị Di pha theo công thức riêng, với nước mắm nguyên chất nấu cùng đường và nhiều loại gia vị. Hỗn hợp được đun liu riu đến khi sánh lại, có màu nâu cánh gián, đủ dẻo để bám quanh bánh mà vẫn giữ hương mắm đậm đà.
Phần nhân bánh cũng được chị tự chế biến. Thịt được chọn là ba chỉ heo, ướp cùng loại sốt tự sáng tạo từ 10 năm trước, kết hợp tương, tiêu, hành tỏi và một chút mật mía. Thời gian đầu, mọi công đoạn đều do chị Di tự làm, từ nhồi bột, pha mắm đến ép bánh. Mỗi ngày chỉ kịp bán vài trăm chiếc.
Khi khách ngày càng đông, chị bắt đầu thuê thêm những cô hàng xóm đến phụ, dạy họ cách ép bánh. "Ai làm cũng phải tập ít nhất vài tuần. Mỗi người có một khuôn riêng, đến khi thuần tay mới được ép hai, ba khuôn cùng lúc", chị nói. Đến nay, 4 cô thợ kỳ cựu đều đã gắn bó hơn 10 năm, coi quán như ngôi nhà thứ hai.
Bên cạnh bánh ép truyền thống, chị Di còn thử nghiệm nhiều biến tấu mới như bánh ép mắm nêm, bánh ép trứng, bánh ép khô bò... nhằm làm mới món ăn mà vẫn giữ nguyên tinh thần xưa.
Suốt 5 năm đầu kể từ khi mở cửa, quán bánh ép của chị Di chủ yếu phục vụ khách địa phương, mỗi ngày bán vài trăm đến hơn 1.000 chiếc. Bước ngoặt đến vào năm 2018, quán hợp tác cùng GrabFood, dần mở rộng quy mô và tăng tiếp cận thực khách. Đến nay, mỗi ngày quán bán hơn 7.000 chiếc bánh cho khách ăn tại chỗ lẫn đặt mua về.
Theo chị Di, GrabFood không chỉ mang đến cơ hội kinh doanh online, mà còn giúp quán tối ưu vận hành, nhờ đội ngũ tài xế rộng khắp nên đảm bảo bánh đến tay khách vẫn nóng, giữ nguyên hương vị. Đặc biệt, trên ứng dụng còn có Bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" - danh sách các quán ăn địa phương nổi bật, đặc trưng từng vùng miền, trong đó có Bánh ép Gia Di, giúp tiếp cận nhiều khách mới, nhất là du khách trong và ngoài nước.
Ngoài ra, chị Di còn tận dụng các chiến dịch khuyến mại trên GrabFood như một cách truyền thông để thu hút khách hàng mới, thay vì chỉ để kích cầu doanh số ngắn hạn. "Tôi không đặt nặng lợi nhuận mà muốn khách hàng biết đến món Huế nhiều hơn. Nhờ kênh online nên một đồn mười, nhiều du khách trong nước tìm đến thử, khách nước ngoài ghé cũng rất đông", chị cho biết.
Chủ quán kể, trong số khách quen có một doanh nhân sống tại TP HCM, suốt nhiều năm qua mỗi lần ra Huế công tác đều ghé quán, gọi điện đặt trước vài trăm chiếc bánh ép mang về.
Quán còn được khách nước ngoài biết đến. David Anandi, du khách Nga, nói anh đã đến Huế 4 lần, lần nào cũng ghé quán. "Bánh ép ở đây giống như kỷ niệm của tôi về Huế. Lần nào rời đi, tôi cũng mang thêm bánh khô trên đường về", anh nói.
Từ cửa hàng nhỏ dựng tạm bằng khung tre và mái bạt, Gia Di nay đã trở thành quán rộng hơn 400 m2, chuẩn bị nâng cấp lên hai tầng. Bánh ép bán ra mỗi ngày từ 6.000 đến 7.000 chiếc. Không gian quán cũng được chị Di chỉnh trang, giữ nét mộc mạc mà vẫn đảm bảo sạch sẽ, phục vụ nhanh.
Theo chị Di, ngoài mở rộng tệp khách hàng, điểm lợi lớn khi hợp tác với GrabFood là cơ hội tiếp cận công nghệ. Nhờ các công cụ trên ứng dụng GrabMerchant (ứng dụng dành riêng cho đối tác kinh doanh trên nền tảng Grab), chị có thể theo dõi chi tiết báo cáo tình hình kinh doanh mỗi ngày. Với những món bán chạy, tính năng trợ lý AI còn gợi ý chị điều chỉnh giá hoặc triển khai khuyến mại phù hợp, giúp chị nắm bắt rõ hơn nhu cầu của thực khách.
Tháng 4, quán được vinh danh "Tinh hoa gia truyền" trong lễ trao giải "Quán Trứ Danh xứ Huế" do Grab Việt Nam phối hợp cùng Sở Du lịch TP Huế tổ chức. Theo chị Di, danh hiệu này là sự ghi nhận cho hành trình gần 40 năm giữ gìn và phát huy hương vị truyền thống của món bánh ép Huế. Thông qua lễ trao giải này và bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" trên GrabFood, Grab không chỉ giúp các quán ăn địa phương tăng doanh thu, uy tín thương hiệu, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt, thu hút thêm du khách trong và ngoài nước đến với TP Huế.
Như tại Bánh ép Gia Di, khi món bánh ép quen thuộc được nhiều người biết đến hơn, sự yêu mến của họ trở thành động lực để quán tiếp tục duy trì chất lượng. Mỗi ngày, chị vẫn dậy trước khi bình minh lên để nhồi bột, xào nhân, sên mắm. Những công việc đều như hơi thở nhưng không có chút nhàm chán, bởi đam mê với ẩm thực, những lời cảm ơn từ thực khách yêu món quê. "Nền tảng số giúp thêm nguồn thu và tiếp cận nhiều khách hàng mới, đồng thời hỗ trợ tiểu thương duy trì sức sống thương hiệu trong bối cảnh nhiều cạnh tranh", chị Di nói.
Thái Anh