Bánh ép Gia Di - từ món vặt đến đặc sản Huế suốt 40 năm

Bánh bột lọc ép nóng là món ăn tuổi thơ xứ Huế, được Lê Thị Di phát triển thành thương hiệu rồi mở bán rộng rãi qua GrabFood, tiếp cận khách du lịch, bán hơn 7.000 chiếc mỗi ngày.

Buổi chiều tháng 11, quán bánh ép Gia Di trên đường Phùng Chí Kiên (TP Huế) kín các dãy bàn, người ăn tại chỗ, người gọi mang về. Bốn nhân viên liên tục ép bánh, khép mở không ngơi tay trên hàng chục khuôn gang, mỗi khuôn nặng hơn 10 kg. Giữa không gian đó, chị Lê Thị Di (chủ quán) vừa đảo bột, ép bánh, vừa trò chuyện với khách quen. Chị kể, món bánh ép đã theo chị suốt gần 40 năm, từ thời mẹ còn gánh hàng rong dọc biển Thuận An. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Huế, nhận thấy người thành phố mỗi lần muốn ăn bánh ép phải chạy hơn 13 km về vùng Thuận An, chị quyết định mở quán đầu tiên mang tên Gia Di vào năm 2013. Từ vài bộ bàn ghế dựng tạm, quán nay đã thành điểm hẹn quen thuộc của người Huế và du khách, nhiều lần được nhắc đến trong danh sách "món ăn nên thử khi đến Huế" trên các trang ẩm thực và cũng nằm trong bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" của GrabFood.

Chị Lê Thị Di, chủ quán bánh ép Gia Di đang ép bánh. Ảnh: Thái Anh

Đưa món dân dã thành ẩm thực đặc trưng cố đô Bánh ép là món ăn vặt dân dã, có nguồn gốc từ vùng Thuận An (vùng ven cách Huế hơn 10 km). Bánh làm từ bột lọc, ép nóng trên khuôn gang cùng trứng, pate, thịt hoặc tôm. Khi chín, bánh dẻo, giòn nhẹ ngoài vành, ăn kèm rau răm, đu đủ chua ngọt, chấm với nước mắm cay. Ở quán, phần nước mắm tạo "linh hồn" cho món ăn. Chị Di pha theo công thức riêng, với nước mắm nguyên chất nấu cùng đường và nhiều loại gia vị. Hỗn hợp được đun liu riu đến khi sánh lại, có màu nâu cánh gián, đủ dẻo để bám quanh bánh mà vẫn giữ hương mắm đậm đà.

Chị Di tự tay thực hiện các công đoạn. Ảnh: Thái Anh

Phần nhân bánh cũng được chị tự chế biến. Thịt được chọn là ba chỉ heo, ướp cùng loại sốt tự sáng tạo từ 10 năm trước, kết hợp tương, tiêu, hành tỏi và một chút mật mía. Thời gian đầu, mọi công đoạn đều do chị Di tự làm, từ nhồi bột, pha mắm đến ép bánh. Mỗi ngày chỉ kịp bán vài trăm chiếc. Khi khách ngày càng đông, chị bắt đầu thuê thêm những cô hàng xóm đến phụ, dạy họ cách ép bánh. "Ai làm cũng phải tập ít nhất vài tuần. Mỗi người có một khuôn riêng, đến khi thuần tay mới được ép hai, ba khuôn cùng lúc", chị nói. Đến nay, 4 cô thợ kỳ cựu đều đã gắn bó hơn 10 năm, coi quán như ngôi nhà thứ hai. Bên cạnh bánh ép truyền thống, chị Di còn thử nghiệm nhiều biến tấu mới như bánh ép mắm nêm, bánh ép trứng, bánh ép khô bò... nhằm làm mới món ăn mà vẫn giữ nguyên tinh thần xưa.

Món bánh ép trên khuôn nóng. Ảnh: Thái Anh

Tiếp cận khách mới qua GrabFood Suốt 5 năm đầu kể từ khi mở cửa, quán bánh ép của chị Di chủ yếu phục vụ khách địa phương, mỗi ngày bán vài trăm đến hơn 1.000 chiếc. Bước ngoặt đến vào năm 2018, quán hợp tác cùng GrabFood, dần mở rộng quy mô và tăng tiếp cận thực khách. Đến nay, mỗi ngày quán bán hơn 7.000 chiếc bánh cho khách ăn tại chỗ lẫn đặt mua về. Theo chị Di, GrabFood không chỉ mang đến cơ hội kinh doanh online, mà còn giúp quán tối ưu vận hành, nhờ đội ngũ tài xế rộng khắp nên đảm bảo bánh đến tay khách vẫn nóng, giữ nguyên hương vị. Đặc biệt, trên ứng dụng còn có Bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" - danh sách các quán ăn địa phương nổi bật, đặc trưng từng vùng miền, trong đó có Bánh ép Gia Di, giúp tiếp cận nhiều khách mới, nhất là du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, chị Di còn tận dụng các chiến dịch khuyến mại trên GrabFood như một cách truyền thông để thu hút khách hàng mới, thay vì chỉ để kích cầu doanh số ngắn hạn. "Tôi không đặt nặng lợi nhuận mà muốn khách hàng biết đến món Huế nhiều hơn. Nhờ kênh online nên một đồn mười, nhiều du khách trong nước tìm đến thử, khách nước ngoài ghé cũng rất đông", chị cho biết. Chủ quán kể, trong số khách quen có một doanh nhân sống tại TP HCM, suốt nhiều năm qua mỗi lần ra Huế công tác đều ghé quán, gọi điện đặt trước vài trăm chiếc bánh ép mang về. Quán còn được khách nước ngoài biết đến. David Anandi, du khách Nga, nói anh đã đến Huế 4 lần, lần nào cũng ghé quán. "Bánh ép ở đây giống như kỷ niệm của tôi về Huế. Lần nào rời đi, tôi cũng mang thêm bánh khô trên đường về", anh nói. Từ cửa hàng nhỏ dựng tạm bằng khung tre và mái bạt, Gia Di nay đã trở thành quán rộng hơn 400 m2, chuẩn bị nâng cấp lên hai tầng. Bánh ép bán ra mỗi ngày từ 6.000 đến 7.000 chiếc. Không gian quán cũng được chị Di chỉnh trang, giữ nét mộc mạc mà vẫn đảm bảo sạch sẽ, phục vụ nhanh.

Người dùng đặt mua bánh ép Gia Di trên GrabFood. Ảnh: Thái Anh