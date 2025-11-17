Bangladesh yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu thủ tướng bị tuyên án tử

Bangladesh kêu gọi Ấn Độ dẫn độ cựu thủ tướng Hasina về nước, sau khi bà bị kết án treo cổ vắng mặt vì tội ác chống loài người.

Tòa án Bangladesh hôm nay tuyên án tử hình vắng mặt bằng hình thức treo cổ với cựu thủ tướng Sheikh Hasina và cựu bộ trưởng nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal. Bà Hasina sống lưu vong ở Ấn Độ từ tháng 8 năm ngoái. Hiện chưa rõ ông Kamal ở đâu, song Bangladesh cho hay cựu bộ trưởng này cũng đang ở Ấn Độ.

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Ấn Độ ngay lập tức dẫn độ hai người bị kết án này cho chính quyền Bangladesh", Bộ Ngoại giao Bangladesh ra tuyên bố ngày 17/11, thêm rằng dẫn độ là "trách nhiệm bắt buộc của Ấn Độ".

Chính quyền Bangladesh cũng cảnh báo "việc cấp quy chế tị nạn cho những người này sẽ là hành động cực kỳ thiếu thân thiện và là sự xúc phạm đến công lý".

Bà Sheikh Hasina tại Dhaka, Bangladesh, hồi tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Ấn Độ phản hồi rằng đã biết về phán quyết của Bangladesh với bà Hasina, nhưng không đề cập trực tiếp tới khả năng dẫn độ bà.

"Ấn Độ vẫn cam kết vì lợi ích tốt nhất của người dân Bangladesh, bao gồm hòa bình, dân chủ, hòa nhập và ổn định", Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố.

Biểu tình ở Bangladesh bùng phát từ tháng 7/2024 nhằm phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch viên chức do chính quyền của bà Hasina áp đặt. Người biểu tình kêu gọi bà Hasina, khi đó mới tái đắc cử nhiệm kỳ 5, từ chức.

Cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo loạn, sau khi bà Hasina ra lệnh cho cảnh sát sử dụng đạn thật khiến ít nhất 300 người thiệt mạng. Ngày 4/8/2024 là ngày đẫm máu nhất khi giới chức Bangladesh ghi nhận 94 người thiệt mạng do lực lượng an ninh đụng độ sinh viên, thanh niên. Một ngày sau, bà Hasina tuyên bố từ chức và lên trực thăng rời đất nước tới Ấn Độ.

Ấn Độ từ lâu đã có mối quan hệ sâu sắc với Bangladesh dưới chính quyền bà Hasina và coi bà là đồng minh vững chắc. Gia đình cựu thủ tướng Bangladesh cũng có mối quan hệ thân thiết với quốc gia láng giềng này. Sau khi bà Hasina bị lật đổ, quan hệ giữa Ấn Độ và chính quyền mới ở Bangladesh xấu đi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bà Hasina tới sống ở Ấn Độ. Vào những năm 1970, khi bố và các thành viên khác trong gia đình bị sát hại trong cuộc đảo chính quân sự, bà Hasina và em gái từng sống lưu vong ở Ấn Độ.

Ấn Độ và Bangladesh đã ký hiệp ước dẫn độ vào năm 2013, yêu cầu hai bên dẫn độ các cá nhân bị buộc tội hoặc bị kết án đã bỏ trốn sang lãnh thổ của nước kia. Hiện chưa rõ Ấn Độ có thi hành nghĩa vụ theo hiệp ước trong trường hợp của bà Hasina hay không.

Ngọc Ánh (Theo AFP)