Bangkok phát cảnh báo vì ô nhiễm bụi mịn

Thái LanBụi mịn PM2.5 bao trùm thủ đô Bangkok ở mức nguy hiểm, khiến chính quyền phải kích hoạt hệ thống cảnh báo qua điện thoại.

Cơ quan Phát triển Công nghệ Thông tin Địa lý và Không gian (GISTDA) của Thái Lan ngày 1/12 cảnh báo tình trạng bụi mịn PM2.5 tăng vọt trên cả nước. Năm tỉnh rơi vào vùng đỏ, vượt xa ngưỡng an toàn và gây nguy cơ nghiêm trọng cho hệ hô hấp, trong khi 41 tỉnh nằm trong vùng cam, tức mức ô nhiễm bắt đầu ảnh hưởng đến các nhóm nhạy cảm.

Tại thủ đô Bangkok, GISTDA ghi nhận 48 quận có mức PM2.5 vượt ngưỡng đỏ. Trong khi đó, trung tâm thông tin chất lượng không khí của chính quyền thành phố ghi nhận nồng độ PM2.5 trung bình 45 µg/m3 lúc 7h ngày 1/12, vượt tiêu chuẩn quốc gia 37,5 µg/m3, đồng thời cảnh báo nồng độ bụi mịn có thể còn tăng.

Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) bắt đầu sử dụng hệ thống phát tin qua điện thoại di động để cảnh báo cư dân Bangkok về mức PM2.5 cao.

Bầu trời xám xịt vì bụi tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào sáng 2/12. Ảnh: AFP

Chính quyền Bangkok dự báo tình trạng bụi mịn kéo dài đến ngày 3/12, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, người có bệnh nền nên ở trong nhà và tạm ngừng các hoạt động ngoài trời.

Một số tỉnh phía nam và bắc Thái Lan như Phuket, Krabi, Mae Hong Son, Chiang Mai và Phatthalung có chất lượng không khí tốt hơn, ở mức 20-24,9 µg/m3.

Phó phát ngôn viên chính phủ Lalida Persvivatana cho biết bụi mịn sẽ còn tăng do khối áp cao từ Trung Quốc làm gió suy yếu, trong khi nhiều khu vực đốt rơm rạ ở miền trung và đông bắc đang góp phần đẩy khói bụi tràn vào thủ đô.

Một số khu vực "vùng cam" có thể chịu tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn nếu thời tiết không cải thiện. Giới chức Thái Lan kỳ vọng chất lượng không khí sẽ cải thiện khi hướng gió thay đổi và lưu thông khí quyển tăng lên.

Thanh Danh (Theo Nation, Bangkok Post)