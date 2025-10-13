Bangkok là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025

Tạp chí du lịch Smart Travel Asia xếp hạng Bangkok là thành phố đáng đến nhất châu Á năm 2025, dựa trên bình chọn của hàng trăm nghìn du khách.

Tạp chí du lịch Smart Travel Asia, với hơn một triệu độc giả toàn cầu, vừa công bố top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á vào đầu tháng 10. Bangkok được vinh danh là điểm đến hàng đầu năm 2025, nhờ nhịp sống sôi động suốt 24 giờ cùng trải nghiệm phong phú về ẩm thực, văn hóa, mua sắm và sự thân thiện của người dân. "Thành phố tràn đầy năng lượng và sắc màu, cả ngày lẫn đêm", tạp chí viết.

Khách quốc tế đến Thái Lan du lịch. Ảnh: National

Theo tạp chí, ẩm thực là một trong những yếu tố giúp Bangkok nổi bật, khi nơi đây hội tụ từ quán ăn đường phố trứ danh đến nhà hàng đạt sao Michelin và quán bar ngắm toàn cảnh thành phố. Bên cạnh đó, các điểm di sản và tôn giáo như chùa Wat Phra Kaew, chùa Wat Arun và chùa Wat Pho vẫn là điểm đến không thể bỏ qua với du khách quốc tế.

Thành phố cũng hấp dẫn tín đồ mua sắm với trung tâm thương mại sang trọng ở khu trung tâm và chợ cuối tuần Chatuchak nổi tiếng. Chi phí hợp lý cùng sự thân thiện của người dân tiếp tục là điểm cộng giúp Bangkok giữ vững sức hút.

Trong bảng xếp hạng năm 2025, Bali (Indonesia) và Tokyo (Nhật Bản) cùng xếp vị trí thứ hai, trong khi Seoul (Hàn Quốc) và Luang Prabang (Lào) đồng hạng 4. Chiang Mai xếp thứ ba và Phuket ở vị trí thứ năm cùng Hong Kong (Trung Quốc).

Ba thành phố của Thái Lan gồm Bangkok, Chiang Mai và Phuket góp mặt trong top 10 cho thấy sự đa dạng và sức hấp dẫn của du lịch nước này đối với du khách toàn cầu.

Smart Travel Asia là tạp chí du lịch có trụ sở tại Hong Kong, chuyên công bố các bảng xếp hạng và giải thưởng du lịch dựa trên ý kiến của hàng triệu độc giả và du khách trên khắp thế giới. Tạp chí tổ chức các cuộc bình chọn thường niên để đưa ra những lựa chọn hàng đầu về điểm đến, khách sạn, và các dịch vụ du lịch khác ở Châu Á.

Tuấn Anh (Theo Smart Travel Asia)