Bangkok là điểm đến châu Á có nhiều khách sạn tốt nhất thế giới

Trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới 2023 do 50 Best bình chọn, Bangkok có 4 khách sạn được vinh danh, ngang hàng Paris, London.

Lễ công bố danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới 2023 (50 Best Hotels) của tổ chức 50 Best có trụ sở tại Anh diễn ra tối 19/9 ở London. Các khách sạn trong danh sách năm nay nằm rải rác tại 35 điểm đến toàn cầu.

Châu Âu có nhiều đại diện nhất với 21 khách sạn, chiếm 42%. Châu Á đứng thứ hai với 18 khách sạn. Bangkok là điểm đến châu Á có nhiều khách sạn được vinh danh nhất, với 4 đại diện gồm Four Seasons, Mandarin Oriental, Capella và Siam. Tại châu Âu, Paris và London là hai thành phố có nhiều khách sạn vào top nhất, cùng có 4 đại diện.

Khách sạn Capella ở Bangkok. Ảnh: Capella Bangkok

Các điểm đến châu Á còn lại có khách sạn được vinh danh trong top 50 là Hong Kong (Trung Quốc), Dubai (UAE), Kyoto, Tokyo (Nhật Bản), Bali (Indonesia) Agra (Ấn Độ), Sri Lanka, Singapore. Việt Nam không có đại diện nào.

Đứng đầu danh sách khách sạn tốt nhất thế giới năm nay là Passalacqua có tầm nhìn ra hồ Como, Italy và đây là lần đầu tiên khách sạn này thắng giải. Passalacqua mở cửa từ tháng 6/2022, được trang trí theo phong cách boutique.

50 Best Hotels là bảng xếp hạng thường niên của 50 Best, công ty hàng đầu thế giới về cung cấp danh sách các nhà hàng, quán bar với thâm niên hơn 20 năm. 2023 là năm thứ 19 giải 50 Best Hotels được trao.

Danh sách này nhằm vinh danh những khách sạn mang lại trải nghiệm tốt nhất dành cho du khách, được bình chọn bởi một hội đồng gồm 580 nhà lãnh đạo ẩn danh trong ngành khách sạn, nhà báo du lịch và khách du lịch hạng sang. Mỗi người sẽ lựa chọn và đưa ra các đánh giá.

Ngoài 50 Best Hotels, tổ chức còn trao giải ở các hạng mục khác là 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất), 50 Best Bars (50 quán bar tốt nhất) và cá nhân xuất sắc trong ngành dịch vụ.

Anh Minh (Theo CNN)