Bangkok đón nhiều khách du lịch nhất thế giới 2025

Vượt qua Hong Kong và London để giữ vững ngôi vương du lịch toàn cầu năm 2025, nhưng Bangkok cũng đối mặt thách thức khi lượng khách quốc tế sụt giảm so với năm trước.

Theo báo cáo thường niên công bố hôm 5/12 của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh, Bangkok (thủ đô Thái Lan), là thành phố đón nhiều khách quốc tế nhất năm 2025 với hơn 30,3 triệu lượt.

Đường phố Bangkok sôi động về đêm. Ảnh: Hotels

Các chuyên gia du lịch đánh giá Bangkok thu hút khách nhờ chính sách cởi mở đối với du lịch. Dù giữ vị trí quán quân của năm nay, lượng khách quốc tế đến Bangkok vẫn giảm gần 7% so với con số 32,4 triệu lượt của năm 2024.

Hong Kong đứng thứ hai với 23,2 triệu lượt khách. London xếp thứ ba với 22,7 triệu, còn Macao, Las Vegas của Trung Quốc", giữ vị trí thứ tư với 20,4 triệu lượt khách.

STT Điểm đến Lượt khách (triệu lượt) 1 Bangkok, Thái Lan 30,3 2 Hong Kong, Trung Quốc 23,2 3 London, Anh 22,7 4 Macao, Trung Quốc 20,4 5 Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 19,7 6 Dubai, UAE 19,5 7 Mecca, Arab Saudi 18,7 8 Antalya 18,6 9 Paris 18,3 10 Kuala Lumpur 17,3

Xét ở tiêu chí đánh giá thành phố có sức hút nhất thế giới dựa trên sáu trụ cột hiệu suất kinh tế, kinh doanh du lịch, cơ sở hạ tầng, chính sách, an toàn, bền vững, Paris đứng đầu. Tiếp theo là Madrid và Tokyo. Bangkok không nằm trong top 10.

10 thành phố có sức hút nhất thế giới 2025 STT Điểm đến 1 Paris, Pháp 2 Madrid, Tây Ban Nha 3 Tokyo, Nhật Bản 4 Rome, Italy 5 Milan, Italy 6 New York, Mỹ 7 Amsterdam, Hà Lan 8 Barcelona, Tây Ban Nha 9 Singapore 10 Seoul, Hàn Quốc

Theo Euromonitor International, năm 2025, các thành phố du lịch sẽ chuyển trọng tâm chiến lược từ số lượng sang chất lượng để giải quyết nạn quá tải. Các điểm đến ưu tiên nhóm khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao và có ý thức bảo vệ môi trường, văn hóa bản địa.

Trước những lo ngại về an ninh, lạm phát và lượng khách tăng đột biến, nhiều quốc gia bắt đầu điều chỉnh phí nhập cảnh. Việc triển khai hệ thống cấp phép điện tử cũng được đẩy nhanh, yếu tố sẽ tác động trực tiếp đến sức hút dài hạn của các điểm đến.

Cụ thể, Anh và Mỹ đồng loạt tăng phí nhập cảnh năm 2025. Liên minh châu Âu dự kiến áp dụng hệ thống Cấp phép Du lịch (ETIAS) với mức phí cao hơn. Tại châu Á, Nhật Bản đang xem xét tăng phí thị thực và xây dựng hệ thống cấp phép điện tử mới, dự kiến vận hành năm 2028.

Anh Minh (Theo Time Out, CNN)