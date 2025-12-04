Băng xã hội đen cho vay lãi nặng ở các tỉnh miền Nam bị xóa sổ

Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đến 670%/năm, liên tục "chạy quảng cáo" trên mạng xã hội dưới danh nghĩa cầm đồ, hoạt động như băng nhóm xã hội đen.

Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã khởi tố 28 người để điều tra về các tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, băng nhóm này do Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hưởng cầm đầu, hoạt động theo hội kín, có tính chất băng nhóm xã hội đen, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, đòi tiền. Nhóm này thường cho vay lãi nặng tại TP HCM và các tỉnh phía nam bằng hình thức vay tín chấp, lãi suất từ 240% đến 670%/năm.

Để tìm kiếm người vay, chúng chạy app quảng cáo, đăng bài trên mạng xã hội, rải tờ rơi và mở các tiệm cầm đồ để "núp bóng" hoạt động.

Khi người vay chậm trả lãi, gốc, chúng sẽ gọi điện, nhắn tin chửi bới người nhà, đồng nghiệp của họ. Chưa xong, chúng còn uy hiếp, đe dọa, ném chất bẩn hoặc bắt giữ đánh đập người vay buộc phải trả tiền. Tuy hoạt động cho vay lãi nặng trên các địa bàn khác nhau nhưng băng nhóm này luôn có sự gắn kết. Các nghi can cùng nhau giới thiệu khách vay, thu hồi nợ, luân chuyển dòng tiền...

Khách hàng nhóm này hướng đến là các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ. Người muốn vay phải có chỗ ở, nơi làm việc cố định, mức vay từ 5 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng mỗi lần. Người vay chỉ cần cung cấp chỗ ở, nơi làm việc, căn cước công dân và quay video hình ảnh khuôn mặt.

Hình thức vay sẽ gồm vay đứng (đóng lãi hàng ngày trong kỳ thỏa thuận cho tới khi trả gốc), vay góp ngày (đóng lãi và một phần tiền gốc hàng ngày trong khoảng thời gian theo thỏa thuận, thường là 24 ngày), vay cắt lãi trước (tiền lãi được thu trước và trừ trực tiếp vào tiền gốc chuyển cho người vay, kỳ vay thường 2-10 ngày).

Nhà chức trách cáo buộc, tại TP HCM, nhóm của Hưởng và đồng bọn không chỉ cho vay lãi nặng mà còn có hành vi giữ người trái pháp luật, cướp tài sản. Khi các con nợ không trả lãi và gốc, chúng cho đàn em thường xuyên nhắn tin uy hiếp, đánh, giữ người, cướp tài sản.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Từ chỉ đạo của thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, ngày 17/9, C02 phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét ở TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai và An Giang. Cảnh sát đã thu 144 căn cước công dân, 4 gậy sắt, súng điện, 3 dao rựa và hàng nghìn tờ rơi quảng cáo.

Phạm Dự