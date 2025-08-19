Băng trộm cuỗm viên kim cương hồng 25 triệu USD

UAEBa nghi phạm giả làm khách hàng giàu có và đánh cắp viên kim cương hồng trị giá 25 triệu USD ở Dubai, nhưng bị bắt chỉ sau 8 giờ.

Cảnh sát thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngày 18/8 cho biết viên kim cương hồng do một doanh nhân mang về từ châu Âu. Băng trộm lừa ông rằng một người giàu có đang quan tâm đến viên kim cương này.

Để tạo độ tin cậy, nhóm nghi phạm thuê xe sang, đặt lịch hẹn ở những khách sạn cao cấp, thậm chí thuê cả một chuyên gia kim cương nổi tiếng để kiểm định viên đá. Những hành động này khiến doanh nhân đồng ý mang viên kim cương ra khỏi cửa hàng an ninh nghiêm ngặt của mình.

Viên kim cương hồng bị đánh cắp ở Dubai. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Dubai

Băng trộm sau đó dụ ông đến một biệt thự với lý do "gặp người mua". Sau khi viên kim cương được trưng ra, nhóm nghi phạm cuỗm lấy nó và bỏ trốn.

"Tôi vừa gặp rắc rối. Tôi đến gặp khách hàng để bán viên kim cương. Họ xem hàng và giờ nó đã bị đánh cắp", doanh nhân nói trong cuộc gọi khẩn cấp do Văn phòng Truyền thông Dubai công bố.

Giới chức Dubai cho biết nhóm nghi phạm, đều là người đàn ông châu Á, đã bị bắt "nhờ nỗ lực của nhóm chuyên trách và thực địa, cũng như sự hỗ trợ của các công nghệ AI mới nhất". Viên kim cương khi đó đang được đưa tới một quốc gia châu Á.

"Bộ tư lệnh Cảnh sát Dubai đã ngăn chặn vụ trộm viên kim cương hồng cực hiếm có trị giá 25 triệu USD", cảnh sát cho hay, thêm rằng những tên trộm đã lên kế hoạch suốt một năm.

Doanh nhân bày tỏ ngạc nhiên khi cảnh sát gọi điện thông báo đã bắt được băng trộm và thu hồi viên kim cương ngay sáng hôm nay.

Viên kim cương hồng 21,25 carat có độ tinh khiết độc đáo, được coi là gần như không thể thay thế vì chỉ 0,01% cơ hội tìm thấy một viên cùng loại. Dubai là trung tâm quan trọng với hoạt động buôn bán kim cương, giới chức UAE cũng luôn tự hào về an ninh và sự ổn định nhờ hệ thống giám sát chặt chẽ.

Huyền Lê (Theo CBS News, Gulf Times)