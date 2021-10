Băng trộm ẩn nấp trong khách sạn ở Sài Gòn

Lý Gia Huy, 31 tuổi, cùng đồng phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe, đem vào các khách sạn nhóm này thuê trọ rồi tìm người bán lấy tiền sử dụng ma tuý.

Ngày 28/10, Huy cùng Đặng Duy Quyền (33 tuổi) và 3 người khác bị Công an quận 11, TP HCM, bắt về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Băng trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Hôm 26/9, Công an quận 11 tiếp nhận thông tin chủ xe máy đậu trên đường Lý Thường Kiệt (phường 7) bị trộm. Nghi can là hai thanh niên đi xe tay ga. Cùng thời điểm, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe, nên cơ quan điều tra nhận định thủ phạm là một băng nhóm.

Mới đây, trên đường đi trộm, hai nghi can trong nhóm này bị Công an quận Tân Bình bắt, bàn giao cho Công an quận 11. Từ lời khai của chúng, cảnh sát bắt Huy cùng 3 người khác, khám xét nhiều khách sạn trên địa bàn quận 5, 11.

Công an thu giữ của nhóm này 7 xe máy, nhiều đoản phá khoá... hầu hết các nghi can đều dương tính với ma tuý.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật vy

Làm việc với công an, Huy khai hàng ngày cùng đồng phạm đi vòng quanh các quận. Khi phát hiện xe máy để hớ hênh, chúng tiếp cận, bẻ khóa chạy về các khách sạn - nơi chúng thuê lưu trú, cất giấu rồi liên hệ với Quyền để bán.

Nhóm này đã gây ra hàng chục vụ, lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Cảnh sát đang tìm kiếm thêm nạn nhân của nhóm này.

Quốc Thắng