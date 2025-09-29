Băng tín dụng đen trả giá vì bắt cóc, làm nhục chị của 'con nợ'

TP HCMLê Đắc Quảng bị truy tố thêm tội vì cùng đồng phạm bắt cóc người phụ nữ, đưa vào rừng đe dọa tạt axít, cởi đồ, quay video uy hiếp, ép trả nợ cho em gái.

Ngày 29/9, Lê Đắc Quảng (34 tuổi, quê Hải Phòng) bị TAND TP HCM tuyên phạt 18 năm tù về các tội Bắt, giữ người trái pháp luật; Cướp tài sản và Làm nhục người khác.

Là người khởi xướng, Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, quê Trà Vinh) nhận 15 năm tù; Nguyễn Văn Được (33 tuổi) lĩnh 13 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Trước đó, hồi tháng 1, các bị cáo bị đưa ra xét xử về hai tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do các bị cáo có dấu hiệu phạm thêm tội khác.

Sau nhiều tháng điều tra bổ sung, Quảng bị truy tố thêm tội Làm nhục người khác. Liên quan vụ án, một số nghi can không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đang truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Văn Vinh tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng nêu, từ tháng 4 đến 6/2022, em gái chị Thanh vay 700 triệu đồng của Nguyễn Văn Vinh và một người tên "Đại ca Bé" với lãi suất 1%/ngày, chị Thanh phải đứng ra bảo lãnh. Khi em gái mất khả năng trả, chị thương lượng xin miễn lãi và trả dần gốc nhưng Vinh không chấp nhận, buộc trả một lần rồi cho đàn em đe dọa.

Tối 25/8/2022, vợ chồng chị Thanh đi dự sinh nhật bạn tại quán ăn ở quận Tân Phú (cũ) thì bị Vinh, Quảng cùng đồng phạm khống chế, đưa lên ôtô chở đi. Quá trình di chuyển, nhóm này đánh, đe dọa, yêu cầu vợ chồng chị Thanh cung cấp mật khẩu điện thoại và ngân hàng để kiểm tra tài khoản.

Hai nạn nhân tiếp tục bị đưa lên Bình Phước. Tại rừng cao su, họ bị Quảng và đồng phạm đánh, quay video uy hiếp, đe dọa tạt axit nếu không trả tiền. Quá sợ hãi, chị Thanh phải vay mượn, chuyển cho Vinh 150 triệu đồng. Sau đó, Vinh bắt họ viết giấy nhận nợ 600 triệu rồi mới thả về.

Bị cáo Lê Đắc Quảng (phải) và Nguyễn Văn Được tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Tại tòa hôm nay, Vinh và đồng phạm tỏ ra thành khẩn như lần xét xử trước, thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không có ý định cướp tài sản mà chỉ muốn đòi nợ.

Quảng khai tham gia bắt cóc vì muốn giúp Vinh, không được hứa hẹn hưởng lợi, chỉ sau khi chị Thanh trả 150 triệu đồng thì mới được cho 20 triệu. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp khắc phục cho bị hại một phần tiền chiếm đoạt.

Trình bày với tòa, chị Thanh đề nghị các bị cáo trả lại 150 triệu đồng bị chiếm đoạt và xin tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.

Bình Nguyên

* Tên nạn nhân đã thay đổi