Băng 'tín dụng đen' ép người vay thế chấp bằng video khỏa thân

TP HCMHoàng Ngọc Sơn, 32 tuổi, cùng đồng phạm tổ chức đường dây cho vay nặng lãi, ép người vay thế chấp bằng ảnh và video khỏa thân.

Ngày 30/8, Sơn và Cao Thanh Lập (29 tuổi) bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hoàng Ngọc Sơn và Cao Thanh Lập tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Sơn cùng đàn em lập các nhóm kín trên Zalo, Facebook để cho vay với lãi suất 20-40%/tháng, gấp nhiều lần quy định. Để được vay tiền, khách buộc phải thế chấp căn cước công dân, tài khoản iCloud, hoặc cung cấp hình ảnh, clip khỏa thân...

Nếu chậm trả lãi, nhóm này nhắn tin, gọi điện khủng bố, đăng tải hình ảnh nhạy cảm của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân; hoặc đến nhà chửi bới, đe dọa.

Khoảng 10 phụ nữ khai bị nhóm Sơn ép chụp hình, quay clip khỏa thân để thế chấp khi vay.

PC02 xác định nhóm cho vay nặng lãi này thu lợi bất chính số tiền lớn, đang mở rộng điều tra.

Quốc Thắng