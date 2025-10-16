Băng tải con lăn giúp hộp carton di chuyển tự động

Mùa cao điểm logistics, hệ thống băng tải con lăn đóng vai trò quan trọng giúp thùng carton di chuyển liên tục, đảm bảo tốc độ xử lý đơn hàng và hạn chế gián đoạn vận hành

Theo ông Luca Zironda, Quản lý mảng công nghiệp - xử lý vật liệu và tự động hóa của Megadyne, tại trung tâm phân phối hiện đại, băng tải con lăn đóng vai trò như mạch máu của hệ thống vận hành. Các con lăn được truyền động bằng dây đai, giúp thùng hàng di chuyển liên tục và ổn định trong kho. Dây đai không trực tiếp mang tải mà truyền chuyển động đến các con lăn - những bộ phận trực tiếp đẩy hàng về phía trước.

Băng chuyền con lăn giúp thùng hàng di chuyển liên tục và ổn định. Ảnh: Logistics Business

Ông cho biết hiệu suất của dây đai là yếu tố then chốt, bởi nếu truyền động giữa dây đai và con lăn không ổn định, toàn bộ dây chuyền có thể ngưng trệ. Nhằm giải quyết thách thức này, Megadyne phát triển dòng dây đai Megalinear MLR-45 (rộng 45 mm), chuyên dụng cho hệ thống băng tải con lăn trong giai đoạn vận hành khắc nghiệt nhất của ngành logistics.

Sản phẩm được thiết kế với bề mặt ma sát cao, giúp bám chắc con lăn, hạn chế trượt và dừng đột ngột trong quá trình vận hành. Độ linh hoạt và bền bỉ của dây đai cho phép chịu được hàng nghìn chu kỳ uốn quanh puli nhỏ mà không bị mài mòn sớm. Chất liệu polyurethane giúp tăng khả năng chống mài mòn và nứt gãy, đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi hoạt động liên tục. Thân dây trong suốt giúp kỹ thuật viên dễ dàng quan sát và phát hiện hao mòn trước khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, sản phẩm có thể tích hợp vải hoặc lớp phủ chống tĩnh điện, phù hợp với môi trường cần giảm tích tụ điện trên con lăn hoặc bảo vệ khỏi phóng tĩnh điện.

Trong mùa cao điểm, mọi kho hàng đều hướng tới mục tiêu vận hành liên tục, không gián đoạn. Ông Zironda cho biết, Megalinear MLR-45 giúp hệ thống con lăn luôn chuyển động ổn định, đảm bảo thùng hàng lưu thông liên tục trên băng tải. "Đây là 'trợ thủ thầm lặng' giúp tăng năng suất, giảm thời gian ngừng máy, nâng cao an toàn và duy trì tiến độ giao hàng", ông Zironda nói.

Theo ông, khi nhu cầu đạt đỉnh, dây đai truyền động không chỉ là một linh kiện nhỏ trong hệ thống mà là xương sống của toàn bộ hoạt động logistics - yếu tố quyết định để hàng hóa không ngừng chuyển động và chuỗi cung ứng luôn thông suốt.

Thế Đan (theo Logistics Business)