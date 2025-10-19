Băng rừng đưa hàng cứu trợ cho hơn 1.000 người bị cô lập

Chính quyền xã Nga My (Nghệ An) băng rừng, lội suối mang lương thực tiếp tế cho hơn 1.000 người ở hai bản Na Kho và Na Ngân đang bị cô lập do mưa lũ cuốn trôi cầu và đường.

Sau các đợt mưa bão cuối tháng 9 và giữa tháng 10, xã miền núi Nga My bị thiệt hại nặng. Hơn 10 km đường giao thông và nhiều cầu dân sinh bị lũ ống cuốn trôi, đất đá sạt lở chặn kín lối vào các bản. Hai bản Na Ngân và Na Kho, cách trung tâm xã 12-20 km, bị chia cắt hoàn toàn, hơn 200 hộ dân cô lập nhiều ngày.

Băng rừng, lội suối đưa hàng cứu trợ cho hơn 200 hộ dân bị cô lập Vận chuyển hàng cứu trợ vào bản Na Kho, ngày 18/10. Video: Hùng Lê

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch xã Nga My, cho biết bản Na Ngân có 156 hộ với 772 nhân khẩu, bị cô lập từ ngày 3/10, đến nay xe máy chỉ đi được từng đoạn vì 6 cầu lớn nhỏ bị cuốn trôi, nhiều người phải lội qua suối. Bản Na Kho có 78 hộ, 402 nhân khẩu, sau đợt mưa lớn 4 ngày trước tiếp tục bị chia cắt, máy cày và ôtô không thể vào được.

Những ngày qua, chính quyền xã cùng các đoàn thiện nguyện "tăng bo" hàng cứu trợ nhiều chặng. Hàng được chở bằng máy cày hoặc xe máy đến điểm gần bản, sau đó người dân đi bộ ra nhận. Mỗi đợt, đoàn mang theo gạo, mì tôm, nước mắm, muối, chăn màn, quần áo... để hỗ trợ.

Tuyến đường chính vào xã Nga My bị vạt núi sạt xuống vùi lấp. Ảnh: Hùng Lê

Lực lượng vận chuyển gồm dân quân, đoàn viên, công an, cán bộ xã và người dân, mỗi đợt 25-30 người. "Tùy lượng hàng, một chuyến có thể đưa 3-4 tấn vào bản. Đường đất trơn trượt, phải chằng buộc kỹ, qua những đoạn sạt lở thì dừng lại, gùi hàng đi bộ tiếp. Có điểm phải lội suối sâu nửa mét", ông Kha nói.

Trong bản, thanh niên người Thái và Khơ Mú gùi hàng qua suối, phân phát cho từng hộ. "Thấy mọi người mang hàng vào tận nơi, chúng tôi có thêm động lực vượt khó", chị Lô Thị Ngân, 32 tuổi, nói.

Lực lượng chức năng băng rừng qua các điểm sạt lở, gùi hàng cứu trợ vào bản Na Ngân. Ảnh: Hùng Lê

Chủ tịch xã Nga My cho hay, nhu yếu phẩm cơ bản đủ cho 10 ngày tới nhưng giao thông vẫn là khó khăn lớn nhất. "Trước mắt xã huy động nhân lực, máy móc, xăng dầu để làm đường tạm cho xe máy đi lại. Về lâu dài sẽ đề xuất tỉnh đầu tư tuyến đường Na Kha - Na Ngân dài 22 km và Xốp Kho - Na Kho dài 12 km cùng hệ thống cầu, cống kiên cố để phát triển kinh tế", ông nói.

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An cuối tháng 9 làm 4 người chết, 14 người bị thương; hơn 61.000 nhà tốc mái; hàng chục nghìn hecta cây trồng, rừng và thủy sản hư hại; gần 400.000 con gia cầm, hơn 1.200 gia súc chết hoặc bị cuốn trôi; 45 trường còn ngập, 332 trường tốc mái, hư hỏng. Gần 500 m đê biển, hơn 1.000 m kè và 26 km kênh mương sạt lở; 29 điểm ách tắc giao thông, nhiều cầu dân sinh bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng.

Đức Hùng