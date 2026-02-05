'Băng Robin Hood' cướp thực phẩm chia cho người nghèo ở Canada

Hàng chục người bịt mặt tự nhận là "băng Robin Hood" xông vào cửa hàng, lấy thực phẩm để chia cho các bếp ăn cho người nghèo ở Montreal.

Nhóm hoạt động tự xưng là Robins des Ruelles (Robin của Ngõ hẻm) cho biết khoảng 60 thành viên của họ, một số đội mũ trùm gắn lông theo phong cách Robin Hood, đã xông vào cửa hàng thuộc chuỗi Rachelle Bery ở Montreal tối 3/2, lấy đi nhiều hàng hóa mà không trả tiền.

Nhóm này còn đăng video, chèn phần chữ giới thiệu theo phong cách phim Robin Hood năm 1938, cho thấy các thành viên bịt mặt đi dọc quầy hàng, gom thực phẩm, thuốc men. Một số dùng sơn xịt che camera an ninh trong và ngoài.

Robins des Ruelles tuyên bố đã lấy đi số hàng hóa trị giá hàng nghìn USD và phân phát cho các bếp ăn cộng đồng phục vụ người nghèo trong thành phố, cũng như để lại một phần hàng trước một tòa nhà gần đó. Nhóm gọi đây là "hành động chính trị" nhằm phản đối tình trạng giá thực phẩm tăng cao do lạm phát.

Mặc như Robin Hood, cướp thực phẩm để phản đối lạm phát ở Canada Nhóm cướp lấy nhiều hàng hóa, thực phẩm ở siêu thị Rachelle Bery tại Montreal tối 3/2. Video: Instagram/soulevementsdufleuve

Jean Pierre Brabant, phát ngôn viên cảnh sát Montreal, cho biết cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ cướp, nhưng chưa bắt được nghi phạm nào, cũng chưa rõ chính xác số lượng, giá trị của các mặt hàng bị lấy đi.

Vài tuần trước, Robins des Ruelles cũng nhắm vào một siêu thị khác ở Montreal với cách thức tương tự.

Các thành viên trong nhóm đã hóa trang thành ông già Noel và chú lùn, lấy đi thực phẩm rồi để lại một phần dưới một cây thông Noel. Ông Brabant cho hay cảnh sát thành phố "vẫn điều tra" sự việc, và cũng chưa bắt được nghi phạm nào trong vụ cướp này.

Nhóm cướp để lại một phần thực phẩm trước một tòa nhà gần tạp hóa, sau vụ cướp tối 3/2. Ảnh: Instagram/soulevementsdufleuve

Sinh hoạt phí đang là chủ đề nóng ở Canada. Giá thực phẩm ở nước này đã tăng 4,7% từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025, hơn gấp đôi mức lạm phát chung.

"Chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ mỗi ngày, chỉ để đủ tiền mua thức ăn ở các siêu thị đang chạy theo lợi nhuận", Francis, một thành viên Robins des Ruelles, nói. "Mọi cách làm đều chính đáng, khi bạn đã làm cùng lúc hai việc mà vẫn không đủ ăn, không có chỗ ở hay không thể chăm lo gia đình".

Đức Trung (Theo CNN, CBC, Globe and Mail)