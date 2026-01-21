Đại học Y Dược Huế mở rộng xét tuyển bằng IELTS

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế quy đổi IELTS, TOEFL thành điểm tiếng Anh xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp ở tất cả ngành, mức tối thiểu là IELTS 5.5.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, cho biết năm nay tuyển 1.690 sinh viên bằng 4 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực.

Với xét kết hợp, thí sinh có thể dùng chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp. Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi tốt nghiệp cùng điểm quy đổi chứng chỉ và điểm ưu tiên.

Trong đó, ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học yêu cầu IELTS từ 6.5 và TOEF iBT từ 79 điểm trở lên. Với các ngành còn lại, thí sinh chỉ cần tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46.

Đây là điểm mới. Năm ngoái, trường Y - Dược Huế cũng sử dụng phương thức này nhưng chỉ áp dụng cho ba ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học với IELTS từ 6.5 trở lên.

Mức quy đổi chứng chỉ tiếng Anh IELTS và tương đương của trường Đại học Y Dược Huế năm 2026 như sau:

Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực cũng là phương thức mới được trường Y - Dược Huế sử dụng trong năm nay. Cụ thể, trường xét điểm thi HSA và V-ACT, lần lượt của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Hộ sinh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng.

Trừ Y tế công cộng và Dinh dưỡng, với các ngành còn lại, thí sinh đủ điều kiện xét theo phương thức này nếu có điểm học tập lớp 12 từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5.

Chỉ tiêu, tổ hợp, phương thức xét tuyển trường Đại học Y Dược Huế năm 2026:

Năm ngoái, điểm chuẩn trường là từ 17 đến 25,17, ngành Y khoa cao nhất. Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh Dưỡng, Y tế công cộng chỉ lấy 17. Học phí trường Đại học Y Dược Huế từ 43 đến 61,1 triệu đồng.

Học phí với sinh viên tuyển năm 2026 sẽ được trường công bố vào tháng 2.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Ảnh: Fanpage trường

Dương Tâm