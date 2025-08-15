Băng qua đường sắt, người phụ nữ bị tàu tông tử vong

Nghệ AnVượt qua đường ngang dân sinh đúng lúc tàu khách lao tới, người phụ nữ 56 tuổi bị tông trúng, tử vong tại chỗ, sáng 15/8.

Khoảng 5h27, bà Trương Thị Quế, trú huyện Nghi Lộc cũ, điều khiển xe máy chở nhiều rổ cá biển từ xã Trung Lộc ra quốc lộ 1. Khi vượt qua đường ngang dân sinh, bà bị tàu khách NA1 chạy hướng Hà Nội - Vinh tông, hất văng khỏi đường ray và tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Tại hiện trường, nhiều rổ, xô, chậu cùng cá biển vương vãi, dầu loang trên đường sắt. Xe máy văng hơn 5 m, hư hỏng nặng.

Đoàn tàu phải dừng khẩn cấp xử lý sự cố, trễ hành trình khoảng 21 phút. Tàu khách SE20 chạy hướng TP HCM - Hà Nội cũng phải chờ tránh tàu NA1 tại ga Quán Hành 42 phút.

Theo nhà chức trách, bà Quế làm nghề buôn bán hải sản. Sáng nay, bà xuống cảng mua cá, trên đường đưa ra chợ bán thì gặp nạn.

Xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng sau khi bị tàu khách tông trúng. Ảnh: Hùng Lê

Lãnh đạo ga Quán Hành cho biết vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở, có đầy đủ biển báo, song nạn nhân cố vượt qua khi tàu tới gần.

Bảy tháng đầu năm, Nghệ An ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 2 người chết, 6 người bị thương. Địa bàn có 171 điểm giao cắt đường bộ - đường sắt, gồm 73 đường ngang (23 có gác; 37 cảnh báo tự động có cần chắn; 13 chỉ có biển báo) và 98 lối đi tự mở.

Đức Hùng