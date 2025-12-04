Băng nhóm 'săn' phụ nữ đơn thân để lừa qua mạng

Nhóm người Việt Nam ở Campuchia đóng giả doanh nhân thành đạt để dụ dỗ phụ nữ đơn thân đầu tư vào dự án bất động sản, lừa hơn 140 tỷ đồng.

Ngày 4/12, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố 32 bị người để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, các nghi phạm tự ý xuất cảnh sang Campuchia để tìm việc làm theo giới thiệu và hướng dẫn của người quen qua mạng xã hội. Sau đó tất cả được đưa đến nơi làm việc tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Cả nhóm người Việt Nam đều nhận thức đây là công ty do "ông chủ" người Trung Quốc cầm đầu, chuyên lừa đảo qua mạng.

Các tổ trưởng quản lý trực tiếp từng thành viên, giám sát hoạt động và đưa ra các kịch bản để lừa đảo. Mỗi người đều được cấp một mã số riêng để giao dịch, không xưng hô tên thật.

Nơi các nghi phạm ngồi để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Mỗi tổ, với những nhiệm vụ riêng, được gom trong một nhóm trên Telegram để quản lý, thảo luận, thống kê công việc trong ngày. Hàng tháng, kẻ cầm đầu sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ, khoảng 1,5 đến 3 tỷ đồng. Sau đó, "KPI" được áp dụng cho từng nhân viên, khoảng 100 triệu đồng mỗi người/tháng.

Người nào lừa được 100 triệu đồng sẽ được trả lương 1.100 USD và thưởng 10%, trên 300 triệu đồng nhận lương 1.200 USD và thưởng 12%... Lừa được càng nhiều thì lương cứng và thưởng càng cao.

"Con mồi" của nhóm này thường là phụ nữ đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế, chủ yếu 40-50 tuổi. Đầu tiên, chúng lập các tài khoản Facebook ảo để xây dựng hình ảnh những người đàn ông đẹp trai, kinh tế tốt và làm quen với mục tiêu.

Khi đã lấy lòng được các "chị em", chúng sẽ rủ đầu tư vào quỹ, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji. Các website cũng được nhóm này tự lập ra với các tên miền gần giống thật để nạn nhân truy cập. Người nào đồng ý cùng đầu tư, chúng hướng dẫn tải app có tên "gửi tiết kiệm" để nạp tiền và quản lý tài khoản. Khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày cũng được đáp ứng nhưng chỉ rút được một phần nhỏ.

Tiếp đến, "bộ phận đánh khách" ra tay, với nhiệm vụ tán tỉnh, yêu đương và dụ khách hàng nộp tiền ngày một nhiều lên. Người nào đã nạp vào 200-300 triệu đồng sẽ bị lấy đủ các lý do để không cho rút tiền ra. Nhóm lừa đảo sau đó tìm mọi lý do để dụ nạn nhân nạp thêm tiền. Đến khi cạn kiệt tài chính, chúng sẽ khóa app của người dùng.

Một số nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng thủ đoạn này, nhóm người đã lừa của 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 140 tỷ đồng. Trong đó có người phụ nữ 53 tuổi ở Hà Nội bị lừa đến 27 tỷ đồng.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/11, C02 cùng các đơn vị liên quan đột kích hai tòa nhà tại khu Kim Sa 2, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia. Công an đã thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động.

Phạm Dự