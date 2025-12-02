Băng nhóm chuyên đâm chém ở cù lao Chợ Mới bị bắt

An GiangTrần Thanh Toàn, tức "Tẻo Bô", bị cáo buộc cầm đầu nhóm côn đồ gây ra nhiều vụ đâm chém, náo loạn ở cù lao Chợ Mới.

Ngày 2/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đã triệt phá nhóm côn đồ do Toàn (41 tuổi) cầm đầu, gồm nhiều thanh thiếu niên có tiền án, tiền sự.

Toàn hiện bỏ trốn, song 6 đàn em bị bắt về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Hiện công an chưa công khai danh tính các nghi phạm.

Các nghi phạm là đàn em của Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hôm 13/10, đàn em của Toàn ẩu đả với ba thanh niên đang mua cháo, được nhiều người can ngăn. Sau đó, ba thanh niên chủ động gặp đàn em của Toàn để giảng hòa nhưng bị nhóm này bao vây, hành hung.

Khi Toàn được đàn em chở đến liền xông vào đánh đối phương. Trần Phước Lợi, 17 tuổi, con trai của Toàn, cũng cầm dao tự chế tham gia vụ hành hung. Gây án xong cả nhóm gom hung khí bỏ trốn.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu; một trong 3 người có kết quả giám định thương tật 14%. Công an tỉnh An Giang đã lập chuyên án, tổ chức truy bắt các nghi phạm đồng thời khám xét nơi ở của Toàn, thu nhiều hung khí.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt các nghi phạm liên quan.

Ngọc Tài - Tiến Tầm