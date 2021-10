Băng nhôm chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi giúp tiết kiệm chi phí

Cát Vạn Lợi sản xuất, cung cấp hệ thống chống sét tiếp địa, băng nhôm thoát sét 25x3m, có giá thành rẻ, tải trọng nhẹ.

Băng nhôm tiếp địa được Cát Vạn Lợi được sản xuất từ nhôm thỏi có độ tinh khiết 99,9% và ép thành cuộn băng nhôm, có kích thước 25x3mm, độ chắc chắn cao và thời gian sử dụng lâu dài. Sản phẩm giúp các nhà thầu thi công cơ điện (M&E) tại Việt Nam giảm được chi phí giá thành và thời gian thi công hệ thống chống sét, tiếp địa, điều mà lâu nay phải phụ thuộc nhập khẩu chính từ nước ngoài.

Theo đại diện Cát Vạn Lợi, các công trình thường ưa chuộng sử dụng băng nhôm thoát sét 25x3mm để làm thanh dẫn thoát sét. Thanh nhôm có giá thành rẻ, tải trọng cũng nhẹ hơn so với thanh đồng. Sử dụng băng nhôm tiếp địa CVL đem lại an toàn cao hơn do tiết diện bề mặt thoát sét lớn, giúp thoát nhanh lượng điện áp cao khi xảy ra sét đánh vào công trình.

Băng nhôm chống sét tiếp địa 25x3mm Cát Vạn Lợi.

Cát Vạn Lợi hiện là đơn vị sản xuất vật tư thi công chống sét tiếp địa đạt hợp chuẩn IEC 62561, là bước đầu thành công của doanh nghiệp Việt, từng bước thay thế hàng nhập khẩu, giúp khách hàng có cơ sở đánh giá và lựa chọn những nhà sản xuất Việt Nam có uy tín về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Cát Vạn Lợi còn sản xuất và cung cấp trọn bộ vật tư cơ điện - hệ thống chống sét đạt chuẩn IEC 62561 như: kim thu sét, cọc tiếp địa, phụ kiện thi công hệ chống sét - tiếp địa, khuôn hàn hóa nhiệt, thuốc hàn hóa nhiệt, hóa chất giảm điện trở GEM... Tất cả sản phẩm chống sét tiếp địa tại Nhà máy Cát Vạn Lợi đều được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Băng nhôm chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi được chứng nhận đạt hợp chuẩn IEC 62561.

Ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi chia sẻ cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã trải qua những biến động kinh tế khó lường từ đại dịch Covid 19, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Chưa dừng lại đó, việc mở cửa tái hoạt động sản xuất cũng được xem là thách thức không nhỏ của các doanh nghiệp sản xuất. "Để bắt kịp quá trình sản xuất và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, công nghệ và nguồn cung nguyên vật liệu sản xuất được xem là yếu tố quan trọng để bắt đầu quá trình tái hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra ổn định và bền vững", ông nói.

Băng nhôm tiếp địa và phụ kiện Cát Vạn Lợi còn được tin tưởng và sử dụng ở nhiều công trình trọng điểm tại Việt Nam như: Khu đô thị Aqua City (Đồng Nai), Khu đô thị mới Dương Nội - Nam Cường (Hà Nội), Tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay (Phan Thiết), Tổ hợp căn hộ Masterise Grand Park (Masteri Centre Point) - TPHCM...

Thời gian vừa qua, Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi là doanh nghiệp Việt Nam tự chủ nguồn cung nguyên liệu đầu vào và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ thực hiện tốt "3 tại chỗ", góp phần lớn vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 cũng như tránh gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất.

