Băng nhóm cho hàng nghìn người vay lãi 608% bị bắt

Đà NẵngNhóm lừa đảo yêu cầu gần 2.600 người đăng nhập vào iCloud trên iPhone để vay tiền, lãi suất 235–608%/năm, cao gấp 11-30 lần so với mức pháp luật cho phép.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia, cho vay lãi suất từ 235% đến 608%/năm. Trong đó, Trần Đức Anh (29 tuổi) và Trần Đức Nhân (24 tuổi), được xác định là cầm đầu.

Nhóm này lừa gần 2.600 người bằng cách buộc nạn nhân đăng nhập tài khoản iCloud trên iPhone để được vay tiền

Theo điều tra, nhóm yêu cầu người vay cung cấp tài khoản iCloud, hình ảnh căn cước công dân và nhiều giấy tờ cá nhân khác. Dựa trên loại điện thoại, chúng tạo "gói vay" từ 2 đến 13 triệu đồng, nhưng lãi suất rất cao, với số tiền góp dao động 100.000-430.000 đồng/ngày trong 28-41 ngày. Nếu người vay không trả đúng hạn, nhóm sẽ khóa iCloud từ xa khiến điện thoại vô dụng, đồng thời nhắn tin, gọi điện đe dọa để ép trả nợ.

Sáu trong số bảy nghi phạm liên quan đường dây tín dụng đen bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Để lừa đảo, nhóm lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo bằng số điện thoại ảo, quảng cáo "cho vay nhanh - giải ngân liền tay". Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động trên nhiều địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Ngày 16/8, Giám đốc Công an Đà Nẵng thành lập chuyên án mang bí số 825V, huy động nhiều lực lượng trinh sát phối hợp. Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 20/8, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tại Hà Nội, triệu tập 7 nghi phạm chính, trong đó có Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân.

Năm nghi phạm khác gồm Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi), Tạ Diên Thuận (19 tuổi), Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (cùng 17 tuổi). Công an thu giữ nhiều máy tính, iPhone, Macbook, SIM điện thoại và chứng cứ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội, trong đó có việc dùng iCloud để khống chế, đe dọa người vay.

Trong một năm (8/2024-8/2025), nhóm này đã thực hiện 8.735 lượt vay cho 2.598 người, tổng số tiền 43,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, có 111 người bị lừa với 294 lượt vay, số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Nhóm Đức Anh và Đức Nhân thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.

Nhà chức trách đánh giá đây là con số đáng báo động, thể hiện sự nguy hiểm của "tín dụng đen" công nghệ cao hiện nay.

Ngọc Trường