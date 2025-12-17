Băng ngang cao tốc trong đêm người đi bộ bị ôtô đâm

Thái NguyênTrời tối, ôtô đang đi tốc độ khoảng 80 km/h trên cao tốc đâm vào một người đi bộ băng ngang đường hôm 16/12 tại Điềm Thụy.

Băng ngang cao tốc người đi bộ bị ôtô đâm Video: CTV

Tình huống giao thông: Trời tối, trên cao tốc cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 90 km/h bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đi bộ băng ngang đường. Lái xe có gắn camera hành trình đang đi tốc độ khoảng 80 km/h không kịp xử lý tình huống đâm vào người đàn ông này. Chưa rõ thương vong sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Người đi bộ trên cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì đây là đường dành riêng cho ôtô đi tốc độ cao. Việc băng ngang cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người khi va chạm với xe cộ đang di chuyển với tốc độ lớn.

Đặc biệt, trong điều kiện trời tối tầm nhìn hạn chế, lái xe sẽ rất khó xử lý tình huống. Người đi bộ không được phép đi vào đường cao tốc, trừ những người làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc. Việc đi bộ trên đường cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật, phạt tiền 400.000-600.000 đồng theo Nghị định 168/2024.

Nguyên Vũ