Bang Mỹ yêu cầu điều vệ binh quốc gia ứng phó biểu tình

Chính quyền bang Minnesota đề nghị Lực lượng Vệ binh Quốc gia tiếp viện khi biểu tình đòi công lý cho người bị cảnh sát ghì chết ngày càng phức tạp.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz hôm 28/5 đề nghị Lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ khi nạn trộm cắp bắt đầu nổ ra ở thành phố Saint Paul, trong khi bạo lực nguy cơ gia tăng ở thành phố Minneapolis do các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết. Các cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ ba và hai đêm liên tiếp xảy ra tình trạng bạo lực.

Cảnh sát Mỹ triển khai lực lượng xung quanh Phân khu Cảnh sát thứ ba, thành phố Minneapolis, bang Minnesota hôm 28/5. Ảnh: Reuters.

Sau khi nhiều cửa hàng ở Minneapolis bị cướp và đốt cháy hôm 27/5, hàng chục cửa hàng trong thành phố và khu vực ngoại ô một ngày sau đó đã đóng cửa sớm do lo ngại bạo lực. Thành phố cũng đóng cửa hệ thống đường sắt trọng tải nhẹ và tất cả các dịch vụ xe buýt do lo ngại vấn đề an ninh.

Cảnh sát cho biết khoảng trưa 28/5, bạo lực bắt đầu lan rộng tại khu Midway ở Saint Paul, nơi một nhóm 50-60 người nhắm vào một cửa hàng tiện lợi Target để cướp bóc.

Xe cảnh sát và đội tuần tra bang đã chặn lối vào khu vực, song hành vi cướp bóc tiếp tục chuyển sang các cửa hàng dọc đại lộ University gần đó, một trong những khu vực thương mại chính của Saint Paul, cùng các địa điểm khác trong thành phố. Đến chiều tối cùng ngày, cửa kính của hàng chục cửa hàng đã bị đập vỡ và lính cứu hỏa phải xử lý nhiều vụ cháy.

Người biểu tình đập phá tại một cửa hàng Target ở Minneapolis, bang Minnesota, hôm 27/5. Ảnh: AP.

Steve Linders, người phát ngôn của Saint Paul, cho biết chính quyền thành phố đang đối phó với tình trạng bất ổn ở khoảng 20 khu vực.

"Hãy ở nhà. Xin đừng đến đây để phản đối. Xin hãy chỉ tập trung vào George Floyd, để thúc đẩy phong trào của chúng ta và ngăn điều này xảy ra một lần nữa", Thị trưởng Saint Paul Melvin Carter, một người da màu, đăng trên Twitter.

Cảnh sát cho biết họ sẽ không dung thứ cho bất cứ hành vi bạo lực nào và cũng đảm bảo cuộc điều tra về cái chết của George Floyd vẫn đang được tiến hành. Không rõ có bao nhiêu lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai theo đề nghị của Thống đốc Walz.

"Chúng tôi biết mọi người rất phẫn nộ và tổn thương. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tha thứ cho ai lợi dụng điều này như cơ hội để phạm tội. Chúng tôi sẽ không chịu đựng nổi khi các tòa nhà của mình bị đốt cháy", Cảnh sát trưởng SSaint Paul, Todd Axtel, nói.

Các cuộc biểu tình hòa bình đòi công lý cho Floyd bắt đầu biến thành bạo lực vào tối 27/5 và kéo dài đến 28/5. Các cuộc biểu tình này còn nghiêm trọng hơn hôm 26/5, khi người dân đụng độ với cảnh sát, song chưa xảy ra thiệt hại trên diện rộng.

Floyd bị 4 cảnh sát da trắng khống chế hôm 25/5 do cáo buộc liên quan đến một vụ giả mạo chữ ký. Một sĩ quan đã ghì chặt đầu gối lên cổ Floyd vài phút, trong khi anh liên tục cầu xin: "Tôi không thể thở nổi". Floyd sau đó tử vong trong bệnh viện.

Những cảnh sát liên quan đã bị Sở Cảnh sát Minneapolis sa thải. Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra quyết liệt về sự việc của Floyd. Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định "công lý sẽ được thực thi".

Các cuộc biểu tình đòi công lý cho Floyd gợi lên ký ức về các cuộc bạo loạn ở Ferguson, bang Missouri, năm 2014, sau khi một sĩ quan cảnh sát bắn chết một thanh niên người Mỹ gốc Phi bị nghi ngờ là cướp.

Ngọc Ánh (Theo AP/ AFP)