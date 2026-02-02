Bang Mỹ muốn qua vòng xoay phải bật xi-nhan

Nếu lái xe qua vòng xoay ở Utah mà không bật xi-nhan, tài xế đã phạm luật, nhưng thực tế không mấy ai làm đúng quy định.

Một quy định lái xe gây nhầm lẫn có thể sớm biến mất sau khi một nhà lập pháp ở Utah chỉ biết đến sự tồn tại của nó khi một người bạn bị cảnh sát dừng xe kiểm tra. Theo các báo cáo địa phương, rất nhiều người dân địa phương cũng làm điều đó mỗi ngày mà không hề biết rằng họ đang phạm lỗi.

Hiện nay, khi các tài xế đi qua vòng xoay ở Utah, họ phải bật đèn xi-nhan khi vào và ra khỏi vòng xuyến. Hạ nghị sĩ Ariel Defay đã đệ trình dự luật nhằm bãi bỏ yêu cầu này. Đến nay, bà không phải là người duy nhất cho rằng quy định này không có nhiều ý nghĩa.

Các phương tiện tại một vòng xoay ở Utah, Mỹ. Ảnh: Google Maps

Defay chia sẻ với KSL News rằng bà chỉ biết đến sự tồn tại của luật này sau khi một người bạn bị cảnh sát dừng xe vì không bật đèn xi-nhan khi đi qua vòng xoay. Điều này thúc đẩy Defay tìm hiểu sâu hơn về luật giao thông của Utah.

Điều bà tìm thấy là Điều 41-6a-804 của Bộ luật Utah, quy định chung rằng người lái xe phải báo hiệu trước khi rẽ, chuyển làn hoặc di chuyển sang trái hoặc phải trên đường. Về mặt kỹ thuật, điều đó bao gồm cả các vòng xoay.

Theo Defay, vấn đề nằm ở chỗ các vòng xoay không hoạt động giống như các giao lộ truyền thống. Khi vào vòng xoay chỉ có một chiều di chuyển, đèn tín hiệu gần như vô dụng. Khi ra khỏi vòng xoay cũng không khá hơn là mấy, vì người lái xe đã phải tập trung vào việc nhường đường, quan sát giao thông và theo dõi xem mình đang tiến đến lối ra nào trong số nhiều lối ra.

Defay nói: "Có rất nhiều lối ra khi bạn đi vòng tròn. Đến lúc bạn bật đèn xi-nhan, bạn có thể đã qua lối ra này đến lối ra khác rồi. Rất dễ gây nhầm lẫn về việc bạn định đi ra từ lối nào".

Điều quan trọng là nếu dự luật của Defay được thông qua, nó sẽ không thay đổi hoàn toàn các quy tắc. Các xe bên trong các vòng xuyến có hai làn đường vẫn cần phải bật đèn xi-nhan khi ở làn bên trong và muốn chuyển ra ngoài.

Dự luật đã được Ủy ban Giao thông của Hạ viện xem xét lần đầu tiên vào ngày 30/1, và Defay dự đoán sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tài xế.

Mỹ Anh