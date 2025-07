Bang Mỹ đổi ảnh chân dung ông Trump sau khi bị chê

Nghị viện bang Colorado dùng ảnh chân dung ông Trump được Nhà Trắng tặng, thay bức hình bị Tổng thống Mỹ chê xấu.

Bà Lois Court, chủ tịch Ủy ban Cố vấn Tòa nhà Nghị viện bang Colorado, hôm 2/7 thông báo quyết định ngừng sử dụng chân dung Tổng thống Donald Trump do họa sĩ Sarah Boardman vẽ, sau khi bức tranh bị ông chủ Nhà Trắng chỉ trích dữ dội.

Nghị viện bang Colorado sẽ dùng bức chân dung Tổng thống Trump do Nhà Trắng tặng để thay thế. Đây là tác phẩm do họa sĩ Vanessa Horabuena thực hiện. Theo Guardian, Tổng thống Trump đã yêu cầu in bức tranh này với viền vàng để "trông sáng, lấp lánh hơn".

Tranh chân dung mới của Tổng thống Trump trong tòa nghị viện bang Colorado. Ảnh: AP

Ủy ban Cố vấn Tòa nhà Nghị viện bang Colorado dự kiến thảo luận vào tháng 9 về tranh chân dung Tổng thống Trump được treo cố định tại địa điểm này.

Ông Trump hồi tháng 3 chê tranh chân dung được treo ở tòa nhà nghị viện bang Colorado "rất xấu" và yêu cầu chính quyền bang gỡ bỏ. "Không ai thích tranh ảnh xấu về mình. Bức tranh của tôi, được treo ở tòa nhà nghị viện bang Colorado cùng với các tổng thống khác, đã bị cố tình làm méo mó tới mức chưa từng thấy", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bức tranh chân dung bị Tổng thống Mỹ chê được treo tại tòa nhà nghị viện bang Colorado từ năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Bức tranh được Kevin Grantham, nghị sĩ Cộng hòa bang Colorado, đặt vẽ sau chiến dịch gây quỹ trực tuyến 10.000 USD để ông Trump cũng có chân dung treo tại tòa nhà như những tổng thống khác.

Ngọc Ánh (Theo Hill, Fox, ABC)