Bang Mỹ đề xuất luật cấm coi AI là 'con người'

Cơ quan lập pháp bang Ohio muốn cấm các hệ thống trí tuệ nhân tạo được công nhận là con người và quy định rằng cư dân ở đây không được phép kết hôn với AI.

Dự luật vừa được Chủ tịch Ủy ban Công nghệ và Đổi mới Hạ viện Ohio, Thaddeus Claggett, trình hồi cuối tháng 9, trong đó đề xuất cần chính thức tuyên bố các hệ thống AI là "thực thể vô tri" và cấm chúng được công nhận là pháp nhân, NBC4 đưa tin hôm 9/10.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo này, ông cho biết: "Khi các hệ thống máy tính ngày càng cải thiện khả năng hoạt động giống con người hơn, bang muốn đảm bảo rằng có những lệnh cấm trong luật pháp để ngăn chặn các hệ thống đó trở thành con người trong hoạt động của chúng".

12 năm trước, mối tình của một người đàn ông trung niên cô đơn với AI đã được khắc họa trong "Her", bộ phim do Joaquin Phoenix đóng cùng Scarlett Johansson, minh tinh vào vai AI, chỉ xuất hiện qua giọng nói. Ảnh: Her

Đề xuất này nhằm ngăn chặn công nghệ này can thiệp vào hôn nhân với con người hoặc một hệ thống AI khác. Ông cho biết điều này sẽ giúp ngăn chặn AI đảm nhận những vai trò thường do vợ chồng đảm nhiệm, chẳng hạn như nắm giữ quyền ủy quyền, tài sản, hoặc đưa ra quyết định tài chính hoặc y tế thay mặt người khác.

Trong một cuộc khảo sát 1.000 người dùng AI do công ty tiếp thị Fractl có trụ sở tại Florida thực hiện vừa qua, 22% số người được hỏi cho biết họ đã "hình thành kết nối cảm xúc" với chatbot, và 3% cho biết họ coi chatbot là một người bạn đời lý tưởng. Ngoài ra, 16% cho biết họ tự hỏi liệu AI có tri giác hay không sau một cuộc trò chuyện kéo dài.

Theo dự thảo luật đang xây dựng, AI không được sở hữu hoặc kiểm soát bất động sản, tài sản trí tuệ hoặc tài khoản tài chính. Luật cũng cấm công nghệ này đảm nhiệm các vai trò quản lý, giám đốc hoặc cán bộ trong các công ty, và quy định rõ bất kỳ thiệt hại nào do hệ thống AI gây ra đều thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc nhà phát triển.

Ông Thaddeus Claggett cho rằng các hệ thống AI "nói chung thông minh hơn một con người" và "tốt hơn con người trong một số nhiệm vụ nhất định", điều này khiến công nghệ này có sức hấp dẫn rộng rãi để đảm nhận những vai trò vốn trước đây chỉ dành cho con người. Nhà lập pháp này tuyên bố muốn ngăn chặn điều đó xảy ra.

Ông cho biết luật cấm tư cách pháp nhân của AI đã được cơ quan lập pháp Utah thông qua năm 2024 và Missouri cũng đang dự thảo luật tương tự. Ohio sẽ là bang tiếp theo xem xét vấn đề này, do thực tế cấp thiết đặt ra.

Dự thảo luật được đưa ra trong bối cảnh phạm vi ứng dụng AI đang mở rộng nhanh chóng toàn cầu.

Hệ thống AI có thể tạo ra văn bản, ảnh và video, cũng như thực hiện các tác vụ tương tự khả năng của con người, chẳng hạn phân tích dữ liệu và sáng tạo nghệ thuật.

Công nghệ này đang mở rộng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm chăm sóc sức khỏe và tài chính, luật pháp, giải trí, đe dọa công việc của các nghệ sĩ trong ngành âm nhạc, điện ảnh.

Mới đây, thông tin diễn viên AI sẽ có cơ hội ở Hollywood rúng động giới giai nhân, tài tử màn bạc, do cho rằng điều này bất công với nghệ sĩ thực thụ.

Hải Thư