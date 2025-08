Minnesota cho phép những người điều khiển môtô vượt lên giữa hai làn xe chạy chậm hoặc đang dừng kể từ 1/7.

Việc môtô di chuyển giữa hai làn xe chạy chậm hoặc đang dừng vốn là một đề tài tranh cãi tại Mỹ. Tuy nhiên, Minnesota vừa gia nhập danh sách số ít bang cho phép điều này.

Theo danh sách chính xác, Minnesota trở thành bang thứ 6 hợp pháp hóa việc chạy giữa hai làn. Dù là người đi trên xe hai bánh hay bốn bánh, việc biết điều này có ý nghĩa quan trọng.

Đó là hành động người lái xe máy vượt qua các xe khác cùng chiều bằng cách chạy giữa các làn đường. Việc này có thể xảy ra khi dòng xe đang di chuyển hoặc dừng lại ở đèn đỏ. Hành vi này không hợp pháp ở phần lớn bang trên khắp nước Mỹ.

Bang Mỹ cho phép môtô chạy giữa hai làn Video: WCCO

Người lái xe cần lưu ý rằng quyền tự do mới này vẫn có một số điều khoản quan trọng. Ví dụ, nếu tốc độ trên 40 km/h, họ được yêu cầu dừng tách làn và hành động như bất kỳ phương tiện nào khác trên làn đường của mình khi tham gia giao thông.

Khi tốc độ giao thông giảm xuống dưới 40 km/h, họ có thể tách làn ở tốc độ 40 km/h. Khi giao thông xuống dưới 16 km/h, thì họ phải giảm tốc độ xuống mức không quá 24 km/h so với tốc độ giao thông.

Có nghĩa, hành vi tách làn và chạy giữa hai làn đường được phép khi tốc độ giao thông dưới 40 km/h. Tuy nhiên, tốc độ của người đi xe máy không được phép cao hơn đáng kể so với tốc độ chung.

"Đây là một khái niệm mới đối với nhiều người dân Minnesota. Tài xế ôtô và người đi xe máy cần phải tôn trọng và nhớ rằng đường sá là của tất cả chúng ta", Giám đốc Văn phòng an toàn giao thông Mike Hanson cho biết.

"Cả người đi xe máy và ôtô đều phải nắm rõ luật mới, để không nghĩ rằng ai đó đang làm điều gì đó sai trái, để không nổi giận trên đường và cố cắt ngang đường xe máy", Aaron Larson, giảng viên chính của chương trình an toàn xe máy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Chippewa Valley, chia sẻ với WEAU13 News.

Về cơ bản, bộ luật mới này có nghĩa là người đi xe máy sẽ đến nơi nhanh hơn một chút so với trước đây. Họ có thể tách làn để chạy lên phía trước khi gặp đèn đỏ (tức chạy lên sát vạch dừng chờ chứ không phải vượt đèn đỏ). Họ có thể tách làn khi lưu thông chậm, nhưng ngay cả khi đó, vẫn cần giữ tốc độ ở mức hợp lý.

Ngoài ra, người đi xe máy sẽ phải tránh tách làn ở một số nơi như vòng xoay, khu vực trường học, đường dẫn lên đường cao tốc và khu vực công trường nơi chỉ có một làn đường.

Jay Bock, quản trị viên an toàn xe máy của Trung tâm an toàn xe máy Minnesota (MMSC), cho biết. "Việc tách làn hiện đã hợp pháp, nhưng không bắt buộc, và không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Người đi xe máy nên cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu việc này có thể được thực hiện an toàn hay không và khi nào".

Trước Minnesota, những bang khác của Mỹ cho phép xe máy tách làn và chạy giữa hai làn có California, Arizona, Utah, Montana và Colorado. Một điểm chung trong quy định của các bang là hành vi này chỉ được phép thực hiện trong một số điều kiện nhất định.

Mỹ Anh (theo Carscoops)