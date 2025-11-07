Bang Maryland kiện chính quyền Trump vì kế hoạch chuyển trụ sở FBI

Bang Maryland kiện chính quyền Trump, cáo buộc họ ngăn chặn dự án xây trụ sở FBI mới ở bang này, vốn đã được chuẩn bị nhiều năm.

Thống đốc Maryland Wes Moore cùng các lãnh đạo khác của bang thông báo quyết định khởi kiện trong cuộc họp báo ngày 5/11. FBI hồi tháng 7 công bố quyết định chuyển trụ sở hiện tại ở Washington sang khu phức hợp tòa nhà Ronald Reagan cách đó vài dãy nhà, thay vì đến khu Greenbelt ở Maryland, nơi được chính quyền Joe Biden chọn sau nhiều năm lên kế hoạch.

Ông Moore chỉ trích tòa nhà Ronald Reagan "quá cũ, quá nhỏ và không đảm bảo an ninh". "Vấn đề lớn nhất là nó không đáp ứng được các tiêu chuẩn an ninh và bảo vệ hiện đại mà FBI cần trong năm 2025", ông nói trong họp báo.

Tổng chưởng lý Maryland Anthony Brown cáo buộc chính quyền Trump đang cố gắng "tái cơ cấu trái phép hơn 1 tỷ USD mà quốc hội đã phân bổ cho dự án xây dựng trụ sở FBI ở Greenbelt".

"Chính quyền không hài lòng với quyết định của quốc hội, nên họ tìm cách hủy bỏ mà không cần phải trình lên quốc hội", ông Brown nói. "Đây là hành vi vi phạm luật liên bang, vi phạm chỉ thị của quốc hội, gây thiệt hại cho người dân Maryland, những người từng được hứa hẹn việc làm và cơ hội".

Tòa nhà J. Edgar Hoover, trụ sở FBI ở Washington, tháng 12/2024. Ảnh: AP

Trong đơn kiện, bang Maryland yêu cầu tòa án liên bang "ngăn chặn động thái chọn tòa nhà Ronald Reagan làm trụ sở mới cho FBI, chặn việc chuyển hướng khoản ngân sách mà quốc hội đã phân bổ cho dự án, đảm bảo chính quyền Trump tuân thủ luật pháp".

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về vụ kiện. FBI và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Aisha Braveboy, quan chức hạt Prince George, cho biết dự án xây trụ sở FBI ở Greenbelt từng được coi là kế hoạch phát triển kinh tế lớn nhất lịch sử của hạt, tạo hơn 7.500 việc làm và mang lại khoảng 4 tỷ USD lợi ích kinh tế cho hạt và toàn bang.

Trụ sở hiện tại của FBI nằm ở tòa nhà J. Edgar Hoover trên đường Pennsylvania, khánh thành năm 1975, đến nay đã xuống cấp. Tòa nhà Ronald Reagan gần đó là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan liên bang, trong đó có Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP).

Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu từng tìm cách chặn kế hoạch chuyển trụ sở FBI khỏi Washington. Năm 2018, ông hủy kế hoạch xây dựng trụ sở FBI mới ở bang Virginia và bang Maryland. Các cố vấn của ông khi đó viện dẫn lý do thiếu ngân sách quốc hội để chi trả cho dự án 3 tỷ USD xây trụ sở ở ngoại ô, và lo ngại bất tiện khi di dời khoảng 10.000 nhân viên FBI khỏi trung tâm thành phố.

Đức Trung (Theo AP, Washington Post)