Bảng lương viên chức nếu lương cơ sở tăng từ 1/7

Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7 thì lương viên chức cao nhất dự kiến khoảng 20,2 triệu đồng và thấp nhất gần 3,8 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mới đây cho biết Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở 8% so với mức 2,34 triệu đồng mỗi tháng hiện nay, lên khoảng 2,527 triệu đồng mỗi tháng.

Theo mức lương cơ sở mới này, thu nhập của viên chức sẽ tăng tương ứng theo hệ số lương. Trong đó, nhóm viên chức A3.1 như kiến trúc sư cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp, định chuẩn viên cao cấp, giám định viên cao cấp, bác sĩ cao cấp, giáo sư - giảng viên cao cấp, dược sĩ cao cấp... dự kiến có mức lương cao nhất khoảng 20,2 triệu đồng mỗi tháng (hiện nay là 18,7 triệu đồng).

Ở nhóm thấp nhất, viên chức loại C3 (ngạch y công) dự kiến có mức lương gần 3,8 triệu đồng mỗi tháng, tăng từ khoảng 3,5 triệu đồng hiện nay.

Dưới đây là bảng lương viên chức dự kiến từ ngày 1/7/2026:

Vũ Tuân - Khánh Hoàng