Bảng lương quân đội dự kiến từ 1/7

Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7, lương đại tướng dự kiến khoảng 26,3 triệu đồng mỗi tháng và lương hạ sĩ khoảng 8 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở thêm 8% so với mức 2,34 triệu đồng mỗi tháng hiện nay, lên khoảng 2,527 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1/7/2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương bằng lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Theo cách tính này, lương của sĩ quan quân đội cao nhất là đại tướng dự kiến tăng từ khoảng 24,3 triệu đồng lên gần 26,3 triệu đồng mỗi tháng. Ở nhóm thấp hơn, lương hạ sĩ dự kiến tăng từ khoảng 7,5 triệu đồng lên khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng.

Với nhóm quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, mức lương thấp nhất dự kiến khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng và cao nhất khoảng 19,5 triệu đồng, tăng tương ứng gần 600.000 đồng và khoảng 1,4 triệu đồng so với hiện nay.

Đối với nhóm công nhân quốc phòng, mức lương cao nhất dự kiến khoảng 16,8 triệu đồng mỗi tháng và thấp nhất khoảng 7,3 triệu đồng.

Chiến sĩ pháo binh trên xe tải kéo pháo diễu hành qua quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Bảng lương quân đội dự kiến từ ngày 1/7/2026:

Vũ Tuân - Hoàng Khánh