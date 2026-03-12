Lương giáo viên dự kiến lên hơn 17 triệu đồng từ 1/7

Nếu lương cơ sở tăng lên 2,527 triệu đồng, lương giáo viên mầm non, phổ thông có thể lên cao nhất 17 triệu, chưa tính các khoản phụ cấp.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có giáo viên) và lực lượng vũ trang. Công thức như sau: Lương = lương cơ sở x hệ số, chưa gồm phụ cấp.

Hôm 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở 8%, tức từ 2,34 triệu đồng lên 2,527 triệu.

Lương giáo viên hiện từ 4,91 đến 15,87 triệu đồng. Với lương cơ sở mới, thầy cô nhận từ 5,31 đến 17,13 triệu một tháng. Mức tăng nhiều nhất là gần 1,3 triệu đồng, còn lại phổ biến 0,5-1 triệu. Các mức nói trên đều chưa tính phụ cấp.

Bảng lương giáo viên dự kiến từ 1/7/2026 với giáo viên mầm non, phổ thông chi tiết như sau:

Hiện cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lương của hầu hết giáo viên đang thấp hơn viên chức nhiều ngành khác.

Cụ thể, dải lương viên chức từ A1 tới A3 (lần lượt từ thấp đến cao: A1 - A2.2 - A2.1 - A3), tương đương 5,48 đến 18,7 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, 88% trong số 1,2 triệu nhà giáo được xếp lương từ A0 tới A2, tức 4,9 đến 15,9 triệu đồng. Đây là những giáo viên ở bậc mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến 12).

Còn lại là nhóm giảng viên, giáo viên bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp (trung cấp, cao đẳng), được hưởng lương tương tự viên chức. Trong đó, khoảng 14.000 người ở hạng A3 - cao nhất.

Theo Bộ, nếu tính tổng số, nhóm này chỉ chiếm 1,17% số nhà giáo trong cả nước. Nhưng ở nhiều ngành khác như y tế, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, văn hóa - thể thao, thông tin truyền thông, số người được hưởng hệ số lương cao nhất đều chiếm khoảng 10%.

Các mức nói trên đều chưa tính phụ cấp. Hiện, hầu như ngành nào cũng có một số loại phụ cấp đặc thù.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất có thêm hệ số đặc thù để tiền lương giáo viên cao nhất như quy định của Luật Nhà giáo. Cụ thể, giáo viên mầm non hưởng hệ số đặc thù là 1,25, giáo viên tiểu học và THCS là 1,15. Nếu được thông qua, lương giáo viên có thể vượt 20 triệu đồng, mức tăng cao nhất hơn 5 triệu.

Bảng lương giáo viên dự kiến từ 1/7 nếu hệ số đặc thù được thông qua

Giáo viên trường THPT Đỗ Mười, Hà Nội, tháng 2/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Thanh Hằng