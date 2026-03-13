Bảng lương công an dự kiến từ 1/7

Từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8% so với mức hiện nay, lương đại tướng công an sẽ tăng lên 26,2 triệu đồng mỗi tháng, hạ sĩ 8 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính phụ cấp.

Dự kiến từ 1/7, Chính phủ sẽ tăng lương cơ sở 8%, từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,527 triệu đồng/tháng. Mức tăng của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng tương ứng.

Với công an nhân dân, sau khi tăng lương cơ sở, lương của cấp bậc hàm đại tướng sẽ tăng từ 24,3 triệu đồng lên 26,2 triệu đồng/tháng, tăng gần 2 triệu đồng so với hiện nay.

Trong nhóm sĩ quan công an nhân dân, cấp bậc hạ sĩ cũng tăng từ gần 7,5 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng.

Nhóm chuyên môn kỹ thuật công an, mức lương cao nhất dự kiến 19,5 triệu đồng, thấp nhất gần 7,5 triệu đồng/tháng.

Công nhân công an dự kiến hưởng lương cao nhất 16,8 triệu đồng, thấp nhất 6,8 triệu đồng/tháng.

Lực lượng cảnh sát giao thông diễu binh qua quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/2025. Ảnh: Đức Đồng

Vũ Tuân