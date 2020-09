'Bằng lái xe' là khái niệm không chính xác

Cơ quan chức năng chỉ cấp giấy phép lái xe chứ nếu là bằng thì không thể có thời hạn.

Ngày 26/8/2020, theo Cục phó CSGT: "Sẽ giữ nguyên thời hạn Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ", trong nội dung dự thảo Luật "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông". Điều này được dư luận tán thành.

Cá nhân tôi cho rằng Luật Giao thông đường bộ hiện hành, cũng chỉ quy định GPLX không thời hạn gồm các hạng nào (trong Điều 59, khoản 2). Và GPLX có thời hạn gồm các hạng nào (trong Điều 59, khoản 4). Chứ chẳng cần thiết phải quy định cụ thể, chi tiết GPLX có thời hạn 5 năm với các hạng nào, hay 10 năm với các hạng nào. Bởi vì những quy định cụ thể, chi tiết thời hạn GPLX, thuộc cơ quan chức năng chuyên môn ban hành thành văn bản thực hiện dưới Luật Giao thông đường bộ (hiện hành).

Ngoài ra, nếu đúng là văn bản dự thảo tên gọi Luật "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông"; thì nghe vừa không chuẩn, vừa trúc trắc dài dòng. Vì thuật ngữ "bảo đảm" mới chuẩn. Chứ không dùng thuật ngữ "đảm bảo" trong các văn bản giấy tờ quan trọng. Còn chỉ cần tên gọi ngắn gọn súc tích: "Luật Trật tự an toàn giao thông"; đã bao hàm bảo đảm (trật tự an toàn giao thông).

Về tên gọi "bằng lái xe" cũng "sai bét" trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. Do từ những năm 90 thế kỷ trước, ở nước ta đã sử dụng GPLX (thay thếbBằng lái xe). Điều này đồng nghĩa với "bằng lái xe" đã bỏ, không dùng từ 1/4 thế kỷ nay rồi.

Sở dĩ cơ quan chức năng ở nước ta và nhiều nước khác không cấp bằng lái xe mà cấp GPLX, vì bằng không thể có thời hạn. Ví dụ bằng tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư không có thời hạn 5 năm hay 10 năm. Vậy chả lẽ riêng "Bằng lái xe cơ giới đường bộ" lại có thời hạn (5 năm, hay 10 năm) - không giống ai. Thế nên (cơ quan chức năng) cấp GPLX. Không cấp Bằng lái xe.

Độc giả Nguyễn Thành Lập

(Kỹ sư, cựu sĩ quan cao cấp công an)