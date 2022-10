Bằng Kiều hào hứng với tour diễn châu Âu

Bằng Kiều cho biết hồi hộp, mong đợi chuyến lưu diễn Anh và Ba Lan cuối tháng 10, sau hơn hai năm hoãn vì Covid-19.

Cựu thành viên Quả Dưa Hấu tiết lộ tour diễn kéo dài 9 ngày, có sự góp mặt của Hồng Nhung, Bình Minh, đạo diễn Phạm Hoàng Giang, vợ chồng Dương Khắc Linh... "Rất lâu rồi tôi mới có cơ hội phục vụ bà con Việt kiều ở châu Âu. Tôi mong tạo dấu ấn đẹp với mọi người qua những ca khúc về thanh xuân, Hà Nội và tình yêu", anh nói.

Cụ thể, ca sĩ bay đến London, Anh vào 22/10, biểu diễn tại sân khấu lớn. Ngày 29/10, Bằng Kiều tham gia chương trình The love M star event tại khách sạn Marriott, thủ đô Warsaw, Ba Lan. Anh và Hồng Nhung mang đến loạt hit một thời như Cơn mưa băng giá, Nơi tình yêu bắt đầu, Trái tim bên lê, Để nhớ một thời ta đã yêu, Giọt sương trên mí mắt, Vẫn hát lời tình yêu... Cặp sao còn song ca nhạc phẩm về Hà Nội như Có phải em mùa thu Hà Nội, Hà Nội mùa thu...

Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội, từng tham gia các ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu, sau đó tách ra hát solo. Anh được khán giả yêu thích nhờ chất giọng cao cùng lối hát rủ rỉ, tựa như kể chuyện, phong cách lãng tử. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chương trình do cháu gái Bằng Kiều - doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh, hiện là Giám đốc công ty Ngôi sao Thái An - phối hợp tổ chức cùng Malitsix, với sự đồng hành của hội doanh nhân Việt kiều EU, dự án bất động sản cao cấp The Global City.

Doanh nhân Ngọc Anh cho biết sự kiện The love M star event nhằm kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt tại châu Âu, cùng chia sẻ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bằng Kiều và cháu gái - doanh nhân Ngọc Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo nữ doanh nhân, Bằng Kiều có duyên với các dự án bất động sản, luôn có mặt trong danh sách khách VIP tại buổi mở bán hay tiệc tri ân cuối năm của những tập đoàn lớn. Anh cũng là nhà đầu tư, có hơn 20 năm sống và làm việc ở Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn tháng trước, Bằng Kiều nhận định hiện Việt Nam có nhiều dự án kiến trúc tích hợp tiện ích quốc tế, thích hợp cho gia đình đa thế hệ, vừa làm nơi ở, cho thuê, kinh doanh hay văn phòng...

Vạn Phát