Bằng giỏi quan trọng hơn trường tốt

Theo nghiên cứu của Anh, sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc từ các đại học tốp giữa kiếm được nhiều tiền hơn bạn bè ở trường top đầu nhưng bằng cấp loại kém hơn.

Anh phân loại bằng cử nhân theo các mức: First class honours (1, hạng nhất, tương tự loại Xuất sắc của Việt Nam), Upper second class (2:1, tương tự loại Giỏi), Lower second class (2:2, loại Khá), Third class (3, loại Trung bình), Ordinary degree (được xét tốt nghiệp, dưới mức này sinh viên không được nhận bằng).

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Tài chính (IFS) vào tháng 4/2022, sinh viên Anh sở hữu bằng loại 1 hoặc 2.1 có thu nhập trung bình ở độ tuổi 30 cao hơn hẳn những người loại 2.2, bất luận tốt nghiệp từ trường nào. Báo cáo nhận định, xếp loại bằng cử nhân quan trọng hơn danh tiếng trường đại học.

Báo cáo sử dụng dữ liệu của chính phủ, cho thấy 5 năm sau khi tốt nghiệp, thu nhập trước thuế hàng năm của cả phụ nữ và nam giới có bằng 2.2 thấp hơn 3.800 bảng so với những người tốt nghiệp loại 2.1.

Những người độ tuổi 30, từng tốt nghiệp đại học loại 2.2 từ các trường lớn như Oxford, Cambridge, Imperial College London và trường Kinh tế London, có thu nhập ít hơn 20% so với đồng nghiệp có bằng 2.1, bất kể họ học trường nào. Số liệu cũng cho thấy để đạt thành tích tốt, sinh viên ở các đại học tốp giữa sẽ gặp ít khó khăn hơn so bạn bè ở trường top đầu.

Đại học Cambridge, ngôi trường danh giá bậc nhất nước Anh. Ảnh: Alamy

Ben Waltmann, nhà nghiên cứu kinh tế cấp cao tại IFS và là đồng tác giả của báo cáo, cho biết các cử nhân tương lai và phụ huynh nên "thoải mái hơn" khi chọn trường đại học. "Những phát hiện mới ám chỉ rằng xếp loại bằng cấp quan trọng hơn thứ hạng của trường trong việc mang đến thu nhập cao sau này", ông nói.

Jack Britton, Phó giám đốc IFS và là đồng tác giả báo cáo, cho biết tại nhiều lĩnh vực, chênh lệch thu nhập giữa cử nhân 2.2 và 2.1 không đáng kể. Dù vậy, một số mảng như kinh tế, luật, kinh doanh, máy tính và dược học, khoảng cách là rõ ràng.

Chẳng hạn, với ngành luật hoặc kinh tế, cả nam và nữ giới - những người tốt nghiệp loại 2.2 - thu nhập thấp hơn ít nhất 15% người cùng lĩnh vực nhưng có bằng 2.1.

IFS cũng ghi nhận mức chênh lệch 14% của nam so với nữ trong việc đạt được bằng cấp cao, cho thấy ngày càng ít phụ nữ đạt thành tích cao để có mức thu nhập hấp dẫn. Waltmann cho biết sự chênh lệch lương theo giới phần lớn do cách lựa chọn môn học và tình trạng phụ nữ rời bỏ thị trường lao động ở độ tuổi 30 để sinh con.

Thanh Hằng (Theo Guardian)