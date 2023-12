Băng giang hồ cho vay nặng lãi ở Sài Gòn bị bắt

Cảnh sát hình sự đồng loạt ập vào bắt Nguyễn Kim Kỳ cùng nhiều đàn em giang hồ ở nơi khác về cáo buộc cho vay lãi nặng, thu lợi 10 tỷ đồng chỉ trong một năm.

Ngày 15/12, Kỳ cùng 10 người bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Băng nhóm giang hồ do Nguyễn Kim Kỳ cầm đầu vừa bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, Kỳ quy tụ nhiều đàn em ở quận 7, quảng cáo trên mạng xã hội cho vay tiền với thủ tục nhanh, dễ, lãi suất thấp, nhưng thực tế mức lãi là 75% mỗi tháng (tương đương 900% mỗi năm). Khi có người liên hệ, nhóm này tổ chức xác minh rồi cho vay trả lãi theo ngày, tháng.

Sau khi thu thập chứng cứ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt giữ, khám xét nhà Kỳ và nhiều nơi khác; thu giữ hàng loạt tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Bước đầu xác định, trong gần một năm hoạt động nhóm này đã cho nhiều người ở khắp các quận huyện vay, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phòng cảnh sát hình sự cũng phối hợp công an các quận huyện bắt hai nhóm "tín dụng đen" khác do Nguyễn Đại Đức và Nguyễn Tấn Hùng, 49 tuổi, cầm đầu.

Theo một cán bộ điều tra, thủ đoạn chung của những nhóm này là cho vay lãi suất rất cao, khi người vay chậm đóng lãi sẽ bị chúng nhắn tin đe dọa đánh người nhà của họ để ép trả nợ.

3 nghi can (giữa) trong nhóm Nguyễn Tấn Hùng cầm đầu. Ảnh: Nhật Vy

Công an TP HCM dự báo thời điểm cuối năm, với nhiều yếu tố tác động tiêu cực, dẫn đến vi phạm an ninh trật tự sẽ gia tăng. Các băng nhóm tội phạm liên quan ma túy, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen... sẽ hoạt động mạnh. Do vậy, Công an TP HCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12 đến 29/2/2024.

Quốc Thắng